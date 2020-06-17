Работа российских школ может возобновиться в сентябре

Москва, 17 июня. В начале сентября российские школы могут вернуться к прежнему, очному режиму работы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По мнению главы ведомства, на сегодняшний день сложились все условия для возобновления традиционного режима работы образовательных учреждений.

«Сегодня мы достаточно уверены, что в начале сентября школьники вернутся за парты», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

Напомним, ранее Министерство просвещения России утвердило расписание проведения ЕГЭ в 2020 году. Согласно нему, первый экзамен должен состояться 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ. Сдача русского языка состоится 6 и 7 июля, 10 июля школьники будут писать ЕГЭ по математике профильного уровня.