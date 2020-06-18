Эксперты предупреждают о деградации Украины как государства к 2022 году

Уже целый год на Украине продолжается стремительная деградация: падают объемы промышленного производства, резко выросла безработица, до предела сжались основные отрасли промышленности. А эпидемия коронавируса и связанный с ней карантин только увеличили скорость падения страны в пропасть. При этом киевские эксперты отмечают, что, несмотря на жуткие показатели в экономике, государство не предпринимает никаких шагов для ее спасения. Либо не понимая, либо просто не зная, как ее спасать, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Как сообщила на днях пресс-служба кабмина Украины, в правительстве рассматривают два сценария развития экономики с учетом последствий распространения коронавируса — оптимистичный и кризисный. Первый предполагает быстрое преодоление распространения коронавируса. Второй — расползание второй волны заражения и глобальный финансово-экономический кризис.

По кризисному сценарию кабмина прогнозируется падение ВВП в 2021 году на уровне 5−7% с последующим умеренным ростом в 2022–2024 годах на уровне 2,5% ежегодно. Власти страны ожидают, что на работу за пределами Украины вернутся меньше половины трудовых мигрантов, а безработица будет расти. Объемы инвестиций и потребления будут крайне низкими, а дефицит бюджета будет расти и дальше.

Оптимистический сценарий кабмина предполагает ускоренный рост экономики уже с 2021 года, что позволит к концу 2024-го превзойти уровень развития 2019-го на 17,4%. В течение 2021–2024 годов рост ВВП прогнозируется на уровне 5,4% в год (с ускорением роста до 6,5% в 2024-м). Оптимисты прогнозируют, что более 90% мигрантов вернутся на работу в Европу, безработица будет снижаться, начнется резкий рост инвестиций, потребления и экспорта, а дефицит бюджета станет минимальным. В самом конце программы сделано интересное заявление о том, что «европейского уровня жизни Украина может достигнуть к 2030-му», то есть уже через 10 лет.

Видя подобные расчеты, серьезные экономисты не знают, плакать им или смеяться от вопиющей некомпетентности таких «прогнозистов». По их мнению, даже официальные (а значит, сильно «улучшенные») показатели экономики говорят о том, что страна быстрыми темпами движется прямо к пропасти. Так, по данным Госстата Украины, уровень безработицы продолжает быстро расти. В Киеве он увеличился в 3,5 раза, во многих регионах — более чем вдвое. По состоянию на 10 июня число официальных безработных на Украине превысило полмиллиона человек — это на 64% (или на 196 тысяч) больше, чем годом ранее. Реальное число безработных, по мнению экспертов по соцполитике, выше как минимум в шесть-семь раз.

«По оценкам Международной организации труда, на Украине в прошлом году было 1,5 миллиона безработных. Сейчас, по оценкам экспертов, к концу 2020-го в стране может быть 2,5 миллиона безработных украинцев. А по пессимистическому сценарию МОТ, уровень безработицы у нас может достигать четырех миллионов. Это станет тяжелейшим ударом и по благополучию домохозяйств и по экономике в целом», — говорит киевский эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

Павловский напоминает, что 1,5-2 миллиона заробитчан, которые на время карантина вернулись на Украину, не могут выехать назад в Европу. Работы для них на родине нет и не предвидится. Если эпидемиологическая обстановка в Европе не улучшится, то миллионы людей просто не смогут выехать. А значит, они увеличат количество безработных на Украине до критического уровня, который грозит социальным взрывом.

Не менее тревожные данные приводит Госстат Украины и по падению промышленного производства. В апреле 2020-го промпроизводство в некогда процветающей стране упало на 16,2% по сравнению с 2019-м и на 12,8% — по сравнению с мартом. Наиболее резко упала промышленность в Черновицкой (-54,5%), Тернопольской (-32%), Днепропетровской (-31%), Донецкой (-23,1%) и Закарпатской (-29,1%) областях.

Поскольку тенденция обвального сокращения промпроизводства на Украине длится целый год, это значит, что не стоит связывать ее причины с карантином или мировым экономическим кризисом. Все эти факторы только усугубили тяжелую ситуацию в экономике страны, которая и без них была тяжело больна. Более того, эксперты прогнозируют, что дальнейшее сокращение промпроизводства на Украине продолжится и в ближайшие месяцы.

«Мы видим беспрецедентно глубокое падение производства, которое продолжится и в июне, — говорит киевский экономист Виктор Скаршевский. — Это означает потерю рабочих мест, увеличение безработицы, снижение доходов, урезание зарплат, а также то, что теперь еще долгое время не будет никаких инвестиций в модернизацию промышленных предприятий. Мы вошли не только во внутренний, но и в мировой кризис. Это значит, что уменьшаются рынки сбыта для Украины, украинских товаров и сырья. Поэтому мне немного страшно смотреть на те выкладки, которое приводит наше правительство в своих прогнозах. На фоне того, что реально происходит, даже «пессимистический» сценарий кабмина кажется счастливой сказкой».

При этом нынешние украинские власти продолжают целенаправленную политику деиндустриализации, которая началась еще при Порошенко, во время кризиса 2014-15 годов.

«Депрессивные процессы в промышленных регионах Украины, начавшиеся при Порошенко с молчаливого одобрения Запада, продолжились срезанием даже робких промышленных всходов. Это дело рук уже нового правительства Гончарука, — заявил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. — Самоубийственные действия Нацбанка и Минфина Украины по укреплению гривны на 15% привели к катастрофическим последствиям, в первую очередь — в промышленности».

По словам экономиста, в последние два-три года лидерами по темпам промпроизводства были Житомирская, Волынская, Хмельницкая и Закарпатская области. Там начала вызревать новая «малая» индустриализация — результат адаптации украинцев под европейский рынок в условиях ограничений, прописанных в «Соглашении об ассоциации с ЕС».

«Это были 1-2-цеховые производства, которые выпускали запчасти, электротехнику, стройматериалы, мебель и т. д. Там не было рентабельности, как у зерновых трейдеров, на уровне 50–60% — там была рентабельность на уровне 10–15%. Но вся эта рентабельность была полностью уничтожена 15-процентным укреплением гривны, — с грустью говорит Кущ. — Если ты производишь обувь, продаешь ее в Европе и зарабатываешь 15%, а твоя национальная валюта укрепляется на те же 15%, то ты работаешь либо в ноль, либо вообще в убыток. Нацбанк и Минфин Украины всего за несколько месяцев практически выкосили всю малую индустриализацию в стране».

Кроме убийства «малой» индустриализации, власти приняли законопроекты, которые серьезно затрудняют развитие среднего и малого бизнеса, указывает аналитик.

«Верховная рада за последние месяцы приняла «законопроект 20/10» и «закон Гетманцева», которые фактически ведут к уничтожению малого бизнеса, в частности ФОПов. Их владельцев заставляют ставить кассовые аппараты, которые стоят более 60 тысяч гривен, которых у многих бизнесменов просто нет. Люди выходят на протесты, а правительство и президент их просто игнорируют, хотя именно средние и малые бизнесмены были основными избирателями Зеленского и «Слуги народа». Честно говоря, я впервые вижу, чтобы власть сама убивала ядро своих избирателей, — указывает Кущ. — Так происходит потому, что власти просто наплевать на судьбу этих людей. Дети наших топ-чиновников учатся за границей, счета и недвижимость у них в основном тоже там. Поэтому они просто рассчитывают подзаработать за пять лет и уехать жить к своим детям. Нынешняя власть не связывает будущее своих детей с Украиной, поэтому так и относится к своим гражданам».

По общему мнению киевских экономистов, главное, чего нет в сценариях и программах развития экономики от кабмина, — там не прописаны необходимые меры по выходу страны из кризиса.

«В связи с тем, что власти в кризисной ситуации фактически пускают важнейшие отрасли экономики на самотек, в ближайшем будущем стоит ожидать еще большего обнищания людей. По сути, правительство просто ставит крест на украинской промышленности. В ближайшие годы она не будет конкурентоспособной, так как для нее будут дорогие энергоносители, комплектующие и так далее. Будут углубляться экономический кризис и падать покупательная способность украинских семей. Большинство домохозяйств, даже с учетом субсидий, не смогут оплачивать коммунальные услуги, потому что последние деньги они будут отдавать на питание. Все это может быстро привести Украину к социальным обострениям, и даже масштабным бунтам», — подчеркивает Андрей Павловский.