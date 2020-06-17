Российские военные следят за вошедшим в Черное море ракетным эсминцем США

Москва, 17 июня. Американский ракетный эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной России.

«17 июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец Porter (типа Arleigh Burke) ВМС США», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что силы и средства Южного военного округа осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США.

Ранее пресс-служба шестого флота ВМС США сообщила, что эсминец USS Porter начал переход в Черное море, где примет участие в учениях НАТО. Стоит отметить, что это уже третий заход эсминца Porter в Черное море в 2020 году.