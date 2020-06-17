Глава СПЧ заявил, что поправки в конституцию развивают концепцию социального государства

Москва, 17 июня. Предложенные поправки в конституцию подтверждают, что в России развивается концепция социального государства. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«То, что сейчас происходит с нашей конституцией, доказывает, что мы здесь стоим твердо, прочно. Мы не отказываемся от социального государства, мы не отказываемся от прав и свобод, мы развиваем это», — отметил Фадеев.

Он также добавил, что в настоящее время западные страны отходят от концепции социального государства, поэтому Россия является лидером в этой сфере.

«В наступающем мировом хаосе мы можем оказаться лидерами с нашей твердой позицией, поэтому так важно голосовать и высказать свою точку зрения. И это не только для России важно, это важно и для многих народов», — подчеркнул Фадеев.

Напомним, голосование в поддержку поправок в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия РФ одобрила проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области в онлайн-режиме. Россияне могут подать заявки на участие в электронном голосовании на портале «Госуслуг».