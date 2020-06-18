Сирия, 18 июня. К западу от Серакиба в Идлибе был открыт гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц. Гумпомощь из РФ прибыла в два населенных пункта на севере Хасаки. ХТШ арестовала одного из своих бывших командиров в «Большом Идлибе», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели работы по зачистке местности в окрестностях Алеппо; объявили об открытии гумкоридора западнее Серакиба в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в зоне контроля SDF**** на юге Хасаки.

Курдские вооруженные бандгруппы: заявили о захвате оружия террористов ИГ1 на востоке Дейр-эз-Зора; столкнулись с народными протестами в населенном пункте Джейдет Кахит в Ракке; вступили в борьбу с местными племенами у города Дарнидж в Дейр-эз-Зоре; задержали несколько человек в деревне Аз-Зар в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): пополнила свои ряды в Идлибе; арестовала одного из своих бывших полевых командиров вблизи города Идлиб.

Протурецкие силы: вели огонь по позициям курдских боевиков в северных районах Ракки; задержали семь курдских боевиков в Африне.

Центр по примирению враждующих сторон: обеспечил доставку гумпомощи в два населенных пункта в северной части Хасаки.

Международная коалиция: задействовала авиацию в Северном Идлибе.

ВС Турции: объявили о начале новой антитеррористической операции на севере Ирака; перебросили очередной военный конвой в Идлиб.

Провинция Алеппо

В пригородах административного центра провинции состоялся еще один этап работ по зачистке местности. Согласно информации новостного портала Al Nour, в период с 9.00 до 16.00 инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) разминировали районы Ар-Рамуса и Аль-Инзарат, уничтожая СВУ и боеприпасы, оставленные здесь террористами вооруженной оппозиции.

Турецкое информагентство Antakya Gazetesi заявляло о выявлении одной из подпольных групп курдских боевиков на северо-западе Алеппо. В укрытии ячейки Рабочей партии Курдистана (РПК) было обнаружено 25 килограммов взрывчатых веществ. Задержанные обвиняются в организации более 15 вылазок на территории кантона Африн. Среди прочего им вменяются нападения на дома сирийцев, поджоги автомобилей и закладка СВУ.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) заявили о проведении рейдов в Восточном Дейр-эз-Зоре. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), в ходе обысков в районе населенного пункта Аль-Дахла курдскими боевиками были захвачены несколько единиц оружия террористов. Об обстоятельствах изъятия вооружения все еще ничего неизвестно.

Позднее поступала информация о рейдах SDF в деревне Аз-Зар, которые обернулись арестом ряда местных жителей. Предполагалось, что они были задержаны с целью насильственной вербовки.

Во второй половине дня произошли вооруженные стычки поблизости от города Дарнидж. Согласно данным интернет-портала Al Nour, курдские боевики вступили в борьбу с местными племенами. В результате как минимум один из членов SDF был убит.

Провинция Даръа

Накануне в южной части провинции прогремел взрыв. Военный источник в Twitter (Khalediskef) передавал, что сработало СВУ, установленное на мотоцикле. Инцидент произошел у пункта пропуска «Насиб», который располагается на сирийско-иорданской границе. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.

В минировании транспортного средства подозреваются боевики незаконных бандгрупп, прибегнувшие к подпольной деятельности после завершения освободительной операции «Базальт» Сирийской Арабской Армии (САА) летом 2018 года.

Провинция Идлиб

Поступали данные о том, что запрещенная в РФ группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» приступила к подготовке новых террористов в Идлибе. Telegram-канала (rybar) заявлял о завершении обучения партии новобранцев. В то же время обострились противоречия внутри формирования. Так, боевиками ХТШ был задержан один из бывших полевых командиров формирования, который вступил в ряды бандгруппы «Анасар ат-Таухид». Об этом сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Известно, что радикал был арестован вместе с двумя сопровождавшими его лицами поблизости от административного центра провинции.

В северной части региона был замечен дрон возглавляемой США международной коалиции. По информации военного источника в сети Twitter (MoussaNDT), беспилотник нанес удары по военным объектам ХТШ южнее города Сармада. О возможных жертвах среди мирных жителей не сообщалось.

Очередной военный конвой ВС Турции прибыл на территорию Сирийской Арабской Республики (САР). Telegram-канал (NovostiDamask) заявлял, что через погранпереход «Кафр-Лусин» в Идлиб въехали не менее 15 турецких бронеавтомобилей.

Во второй половине дня стало известно об открытии гуманитарного коридора в районе города Серакиб на востоке Идлиба. Военный источник в Telegram (rybar) передавал, что через КПП жители смогут покинуть оккупированные боевиками территории. Напомним, прошлые попытки организовать эвакуацию сирийцев через гумкоридоры были сорваны террористами, которые всячески препятствовали выходу гражданских лиц.

Провинция Ракка

На севере Ракки накануне развернулись перестрелки на линии разграничения курдских бандгрупп и протурецких формирований. Военный источник в сети Twitter (Huseyinbozan) передавал, что боевики «Сирийской национальной армии» обстреливали позиции Отрядов народной самообороны (YPG) в районе города Айн-Исса. Позднее под ударом союзников Турции также оказался населенный пункт Казали.

В контролируемой «Демократическими силами Сирии» (SDF) деревне Джейдет Кахит накануне состоялись народные протесты, участники которых требовали повышения уровня жизни. Об этом сообщал медиапортал Al Nour. Подконтрольная SDF администрация никак не отреагировала на демонстрации.

Четыре пастуха были убиты неизвестными боевиками в южной части региона. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что нападавшие увели их овец и подожгли сельскохозяйственные угодья.

Провинция Хасака

В минувшие сутки в занимаемых курдскими бандгруппами районах провинции прошли сразу две гуманитарные акции российского Центра по примирению враждующих сторон. Сперва сообщалось о прибытии партии гумпомощи в населенный пункт Дейр Гасан. Позднее также стало известно о доставке груза в деревню Дейрун-Ага. Twitter-канал (warjournal) заявлял, что курдские силы безопасности «Асайиш» пытались помешать проведению акции, принудительно эвакуировав практически всех жителей поселения. Однако наборы с продовольствием, оставленные в деревне, все же достигли нуждающихся.

Поступали сообщения о взрыве неподалеку от населенного пункта Рувайшид. Twitter-канал (HASAKH_NEWS) передавал, что СВУ, заложенное на обочине дороги Аль-Харафи, детонировало в момент проезда автомобиля «Демократических сил Сирии» (SDF). Никакой информации о числе пострадавших все еще не поступало.

Ирак

Минобороны Турции объявило о начале новой военной операции под названием «Тигриный коготь» на севере Ирака. По данным официального Twitter-канала ведомства (tsavunma), турецкие военные самолеты работали в районе Хафтанин. В результате были уничтожены несколько укрытий боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней бандгрупп. Кроме того, военнослужащие Турции обезвредили несколько СВУ, обнаруженных во время обследования приграничных районов.

1 Организация запрещена на территории РФ.