Столкновения в Ладакхе: хронология конфликта между Индией и Китаем

Резкое обострение конфликта между Китаем и Индией в ночь с 15 на 16 июня 2020 года привело к тому, что индийская армия получила чрезвычайные полномочия для полной свободы действий против китайской агрессии на Линии фактического контроля. Хронологию многонедельного противостояния и последовавшего за ним столкновения между Индией и Китаем восстановил автор Telegram-канала «Индия сегодня».
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5-6 мая — Ожесточенное столкновение между индийскими и китайскими патрулями на северном берегу Ладакхского озера Пангонг-Цо. Военные обмениваются кулачными ударами, бросают друг в друга камни, а китайцы атакуют противника дубинками с гвоздями. Десятки солдат с обеих сторон получили ранения в перестрелке с участием 250 человек.
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9 мая — Напряженность распространилась на восточный сектор. Ожесточенное противостояние между индийскими и китайскими военнослужащими в районе Наку-Ла на севере Сиккима. Четверо индийских и семеро китайских военных получили ранения в ходе противостояния с участием 150 солдат.
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10 мая — Индийская армия выпускает заявление, в котором подтверждается противостояние в Наку Ла и говорится, что агрессивное поведение солдат привело к травмам с обеих сторон. Армейские офицеры также подтверждают столкновение в районе Пангонг-Цо.
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12 мая — Появляются сообщения о нарастании напряженности в долине Галван. В заявлении армия вновь повторяет, что «столкновения и агрессивное поведение происходят» вдоль линии фактического контроля с Китаем, поскольку четкая государственная граница в этом регионе не зафиксирована.
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19 мая — В то время как напряженность накаляется в Пангонг-Цо, долине Галван и районе горячих источников, Министерство иностранных дел Китая обвиняет индийские войска в незаконном проникновении через Линию фактического контроля, заявив, что Пекин должен был принять «необходимые контрмеры» после того как индийская сторона якобы препятствовала нормальному патрулированию китайскими войсками.
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21 мая — Индия решительно отвергает утверждения Китая о том, что напряженность в секторах Ладакх и Сикким была спровоцирована индийскими войсками. МИД Индии заявляет, что индийские силы полностью расположены на индийской стороне Линии фактического контроля и Китай препятствует нормальному патрулированию со стороны Индии.
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22 мая — Главнокомандующий армией генерал Манордж Мукунд Нараване совершает визит в штаб-квартиру 14-го корпуса, базирующегося в городе Лех, для обзора безопасности сектора. Происходит наращивание войск, прибывают военные подкрепления с обеих сторон.
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25 мая — Китай переводит около 5000 военнослужащих на свою сторону спорной границы в секторе Ладакх, куда Индия также направляет подкрепления.
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27 мая — Высшее руководство индийской армии обсуждает вопросы безопасности, включая продолжающийся пограничный конфликт с Китаем в Восточном Ладаке, где индийские и китайские военные противостоят друг другу в нескольких точках.
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30 мая — Министр обороны Индии Раджнат Сингх заверяет, что Индия и Китай поддерживают контакт на военном и дипломатическом уровнях, чтобы разрешить противостояние и подчеркивает, что правительство не позволит задеть достоинство Индии.
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2 июня — Впервые официально признавая наращивание войск вдоль границы с Китаем Раджнат Сингх говорит, что значительное число китайских войск присутствует вдоль Линии фактического контроля и что индийская армия соответствующим образом реагирует на военные действия соседа.
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6 июня — На встрече между высшими военными офицерами генерал-лейтенант Хариндер Сингх, командующий базирующимся в Лехе 14-м корпусом, и генерал-майор Лю Линь, командующий Народно-освободительной армией Китая в Южном Синьцзяне, обсуждают план де-эскалации конфликта.
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9 июня — Источники в индийской армии утверждают, что Китай начал вывод своих солдат из трех горячих точек вдоль Линии фактического контроля, и Индия ответила тем же, оттянув свои силы, развернутые в этих точках. Предполагается, что «ограниченное военное разъединение» началось в долине Галван и других точках соприкосновения.
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10 июня — Индийская и китайская делегации во главе с генерал-майорами обеих армий встречаются в пункте патрулирования №14 в районе долины Галван в рамках продолжающихся усилий по урегулированию конфронтации, которая немного стихла после ограниченного разъединения сил в некоторых горячих точках. Это уже четвертый раунд переговоров между сторонами.
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12 июня — Пятая встреча высокопоставленных армейских офицеров для обсуждения плана деэскалации и ослабления пограничной напряженности. С китайской стороны в глубине от Линии фактического контроля развернуты более 8000 военнослужащих, танки, артиллерийские орудия, истребители-бомбардировщики, ракетные войска и радары ПВО.
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13 июня — Командующий индийской армией заявляет, что разъединение индийских и китайских войск происходит «поэтапно» совместно с Китаем и ситуация находится «под контролем».
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15 июня — армейские делегации из Индии и Китая вновь проводят дискуссии. Переговоры проходят в двух местах вдоль озера — офицеры бригадного ранга встречаются в долине Галван, а офицеры полковничьего ранга — в районе горячих источников. В этот же вечер происходит столкновение, приведшее к человеческим жертвам с обеих сторон. Погибло 20 индийских военнослужащих, среди которых офицер в чине полковника, и 35 китайских военнослужащих, среди которых руководитель китайского подразделения.
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17 июня — Китай делает официальное заявление о том, что он не заинтересован в повторении вооруженных столкновений на границе с Индией и готов разрешать разногласия дипломатическим путем.
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