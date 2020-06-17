Столкновения в Ладакхе: хронология конфликта между Индией и Китаем

Резкое обострение конфликта между Китаем и Индией в ночь с 15 на 16 июня 2020 года привело к тому, что индийская армия получила чрезвычайные полномочия для полной свободы действий против китайской агрессии на Линии фактического контроля. Хронологию многонедельного противостояния и последовавшего за ним столкновения между Индией и Китаем восстановил автор Telegram-канала «Индия сегодня».

5-6 мая — Ожесточенное столкновение между индийскими и китайскими патрулями на северном берегу Ладакхского озера Пангонг-Цо. Военные обмениваются кулачными ударами, бросают друг в друга камни, а китайцы атакуют противника дубинками с гвоздями. Десятки солдат с обеих сторон получили ранения в перестрелке с участием 250 человек.

9 мая — Напряженность распространилась на восточный сектор. Ожесточенное противостояние между индийскими и китайскими военнослужащими в районе Наку-Ла на севере Сиккима. Четверо индийских и семеро китайских военных получили ранения в ходе противостояния с участием 150 солдат.

10 мая — Индийская армия выпускает заявление, в котором подтверждается противостояние в Наку Ла и говорится, что агрессивное поведение солдат привело к травмам с обеих сторон. Армейские офицеры также подтверждают столкновение в районе Пангонг-Цо.

12 мая — Появляются сообщения о нарастании напряженности в долине Галван. В заявлении армия вновь повторяет, что «столкновения и агрессивное поведение происходят» вдоль линии фактического контроля с Китаем, поскольку четкая государственная граница в этом регионе не зафиксирована.

19 мая — В то время как напряженность накаляется в Пангонг-Цо, долине Галван и районе горячих источников, Министерство иностранных дел Китая обвиняет индийские войска в незаконном проникновении через Линию фактического контроля, заявив, что Пекин должен был принять «необходимые контрмеры» после того как индийская сторона якобы препятствовала нормальному патрулированию китайскими войсками.

21 мая — Индия решительно отвергает утверждения Китая о том, что напряженность в секторах Ладакх и Сикким была спровоцирована индийскими войсками. МИД Индии заявляет, что индийские силы полностью расположены на индийской стороне Линии фактического контроля и Китай препятствует нормальному патрулированию со стороны Индии.

22 мая — Главнокомандующий армией генерал Манордж Мукунд Нараване совершает визит в штаб-квартиру 14-го корпуса, базирующегося в городе Лех, для обзора безопасности сектора. Происходит наращивание войск, прибывают военные подкрепления с обеих сторон.

25 мая — Китай переводит около 5000 военнослужащих на свою сторону спорной границы в секторе Ладакх, куда Индия также направляет подкрепления.

27 мая — Высшее руководство индийской армии обсуждает вопросы безопасности, включая продолжающийся пограничный конфликт с Китаем в Восточном Ладаке, где индийские и китайские военные противостоят друг другу в нескольких точках.