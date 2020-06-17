Forbes: В России могут ввести налог для богатых

Москва, 17 июня. Власти России вновь задумались над идеей ввести в стране налог для богатых граждан. В качестве приоритетного варианта рассматривается введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

По информации издания Forbes, идея ввести налог для лиц с высоким доходом появилась еще зимой, но сейчас приобрела дополнительную актуальность на фоне экономических проблем, вызванных пандемией коронавирус.

Отмечается, что участвовавшие в обсуждении инициативы рассматривают около десяти вариантов. Среди возможных вариантов, как пишет издание, — повышение ставки НДФЛ с 13% до 15%. Такую ставку могут применять для граждан, чей годовой доход составляет 2-3 миллиона рублей. В рассчитанных для Кремля и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше.

Россия остается одной из немногих стран мира, где функционирует плоская шкала налогообложения. Нынешняя ставка в 13% была введена 20 лет назад в качестве меры борьбы с уклонением от уплаты налогов.