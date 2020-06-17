Сирия, 17 июня. Неизвестные застрелили четырех пастухов на юге Ракки. Курдские боевики заявили о задержании двух предполагаемых террористов ИГ1 в Хасаке. Саперы САА разминировали около двух гектаров местности в Дамаске и Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: разминировали около двух гектаров территории в провинциях Даръа и Дамаск.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве мирных жителей на юге Хасаки; обвиняется в нападении на бойцов «Хашд Шааби» в провинции Дияла в Ираке.

Курдские вооруженные бандгруппы: заявили о задержании двух человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ1, в южной части Хасаки.

ВС Турции: сообщили об уничтожении нескольких СВУ, оставленных боевиками РПК, в северной части Ирака.

Провинция Даръа

В провинциях Даръа и Дамаск завершился еще один этап подрывных работ. Согласно данным, представленным российским Центром по примирению враждующих сторон, инженерные части правительственных сил обследовали территории населенных пунктов Дума, Джасим и Эль-Харра. В результате сирийским военнослужащим удалось разминировать около двух гектаров территории и обнаружить 23 взрывоопасных предмета.

Напомним, юго-западные регионы Сирии полностью перешли под контроль Сирийской Арабской Республики (САР) и ее союзников весной-летом 2018 года.

Провинция Ракка

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявил о нападении неизвестных в южной части провинции Ракка. Группа вооруженных лиц застрелила четырех сирийцев, занимавшихся выпасом овец, в районе Ганем аль-Али. Налетчики увели скот и подожгли посевные площади. Предполагается, что нападавшие принадлежали к числу террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Между тем на севере региона вновь вспыхнули пожары на полях. По даннымTwitter-канала (SOHEB2019), огонь уничтожает посевы в окрестностях поселения Газаиль. Предполагается, что причиной возгорания могли стать перестрелки между курдскими боевиками и членами протурцекой «Сирийской национальной армии».

Провинция Хасака

Курдские боевики провели рейды в районе административной границы между Хасакой и Дейр-эз-Зором. В частности, обыски прошли в городе Меркада. Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) передает, что «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) были взяты под стражу два человека, подозреваемых в связях с террористами «Исламского государства». Отмечается, что при себе у задержанных находилось несколько единиц оружия, оно было изъято. Предполагается, что арестованные осуществляли подпольную террористическую деятельность в составе «спящих ячеек».

Ирак

Минобороны Турции сообщает, что в районе Хафтанин на севере Ирака продолжается военная операция под названием «Тигриный коготь». Турецким военнослужащим удалось обезвредить несколько мин и СВУ, оставленных членами группировки Рабочая партия Курдистана (РПК). Кроме того, по данным оборонного ведомства, точечные авиаудары ВВС Турции уничтожили ряд целей террористов. Напомним, ранее поступали данные о начале кампании. Ее целью является ликвидация террористической угрозы со стороны курдских боевиков в приграничных районах.

Между тем в населенном пункте Абу-Сайда в северной части провинции Дияла произошло нападение неизвестных. Согласно информации Twitter-канала (raad31125790), налетчики открыли огонь по дому одного из бойцов ополченческих отрядов «Хашд Шааби». Владелец дома и двое его братьев получили ранения. Предполагается, что ответственность за организацию вылазки лежит на террористах подпольных групп «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.