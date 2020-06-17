Бутина рассказала, чем будет заниматься в составе обновленной Общественной палаты 

Первое заседание седьмого состава Общественной палаты РФ в обновленном составе назначено на 19 июня. В числе 43 ее новых членов оказалась российский предприниматель и общественный деятель Мария Бутина, которая в последнее время занимается защитой прав соотечественников за рубежом. Она рассказала Федеральному агентству новостей, какие возможности для работы даст ее членство в Общественной палате РФ.

По мнению Марии Бутиной, поддержка ее кандидатуры в ОП говорит о том, что у общества есть запрос на поддержку прав соотечественников.

«Мы сегодня живем во время политической турбулентности, и нам важно, чтобы наши граждане держались вместе, — говорит Бутина. — За пределами Российской Федерации живут миллионы наших граждан, многие уезжают с целью учебы и работы, и пока они за границей, им нужна поддержка как со стороны государства, так и со стороны общества».

Эта тема звучит и в предложенных поправках в Конституцию РФ, напоминает собеседница агентства: в текст основного закона страны вводится понятие «соотечественник», а статья 69 в новой редакции закрепляет за государством обязательства по защите своих граждан в любой точке планеты.

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности», — так выглядит поправка в статью.

Еще одна поправка закрепляет приоритет российского права над международным на территории страны.

«Это фундаментальное изменение, которое на государственном уровне говорит, что проблема есть, — считает Бутина. — В ситуации со мной страна не бросила меня в беде: подключились все: от президента до жителей алтайской глубинки. Я чувствую себя в неоплатном долгу перед Родиной и думаю, что мое избрание в Общественную палату — дополнительный инструмент для продвижения линии защиты наших соотечественников, которые оказываются в тяжелых жизненных ситуациях за рубежом».

Мария Бутина рассказала, что уже знакома с механизмом работы Общественной палаты — ранее она работала в пресс-центре идентичной организации Алтайского края. По ее словам, Общественная палата дает активистам и общественникам серьезный ресурс для внесения предложений, касающихся изменений в законодательстве, и для участия в экспертизе законопроектов. Кроме того, новый сильный состав седьмой Общественной палаты поможет разработать систему защиты прав соотечественников, уверена Бутина.

Напомним, ее новыми коллегами в ОП станут Павел Красноруцкий от Российского союза молодежи; Павел Савчук от «Волонтеров-медиков»; Евгений Козеев от Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Екатерина Мизулина — исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям; Иван Есин — управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, Александр Каньшин — генеральный директор благотворительного фонда «Воскресение», врач Елена Калинина, эколог и журналист Елена Шаройкина, политолог Фирдус Алиев, эксперт в области межнациональных отношений Владимир Зорин, журналист Маргарита Лянге и другие.

Как рассказала ФАН Бутина, в ближайшее время она собирается организовать сбор всех заинтересованных сторон на едином круглом столе, посвященном защите соотечественников. В нем могут принять участие представители власти, бизнеса и СМИ. При этом Бутина сохранит свое присутствие в экспертном совете при аппарате уполномоченного по защите прав человека.