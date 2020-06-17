Российские силы ПВО отследили полет бомбардировщиков ВВС США B-52 над Тихим океаном

Москва, 17 июня. Российские силы ПВО отследили полет двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над северо-восточной частью Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«17 июня 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена и взята на сопровождение пара стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что американские бомбардировщики осуществляли полет в воздушном пространстве над нейтральными водами северо-восточной части Тихого океана на расстоянии более 300 километров от границ России.

Напомним, 15 июня дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали несколько американских бомбардировщиков В-52H над нейтральными водами Балтийского моря. На перехват самолетов ВВС США были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.