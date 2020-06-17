Дуров пригрозил Цукербергу судом из-за мошеннической рекламы в Facebook

Москва, 17 июня. Компании Марка Цукерберга Facebook и Instagram больше года продвигают рекламу мошеннических схем, запускаемых от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил в среду сам Дуров.

В своем Telegram-канале разработчик показал примеры, как выглядит мошенническая реклама, в которой используют его фотографии.

«Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», — подчеркнул Дуров.

При этом он отметил, что жертвами мошенников становятся пожилые люди. Один из таких случаев описывает газета «Известия». 65-летняя Ирина В. сообщила изданию, что злоумышленники оставили ее с неподъемными кредитами на сумму порядка 200 тыс. рублей. Женщина обратилась в банк и правоохранительные органы с заявлениями. И хотя дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц, было возбуждено, банк счел свои действия корректными и заявил, что пенсионерка должна выплачивать кредит.

Теперь совокупные ежемесячные выплаты для Ирины составляют 17,3 тыс. рублей. Размер ее пенсии — 19 тысяч.

Дуров же подчеркивает, что «сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой компанией Facebook, появились еще год назад». При этом Facebook и Instagram поступали многочисленные жалобы на действия мошенников, однако платформы так и не отреагировали.

«Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем», — пишет Дуров.

По его словам, недопустимо, что Facebook более года зарабатывает на финансовой неопытности пользователей. При этом Дуров уверен, что времени у компании на проверку таких объявлений предостаточно, учитывая скорость, «с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру».

Дуров призвал Facebook «начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели», а пользователей сохранять все скрины подобных объявлений. Основатель Telegram намерен вступить в судебный спор с компанией Цукерберга.