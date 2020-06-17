Адвокат Жорин объяснил, почему Муцениеце получила после развода меньше Прилучного

Москва, 17 июня. Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал раздел имущества актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которые в начале недели расторгли брак.

Бывшей супруге Прилучного достались квартира у станции метро «Речной вокзал», которая стоит 28 миллионов рублей, и машина марки Mercedes. У звезды сериала «Мажор» остался загородный дом стоимостью 115 миллионов рублей, который взят в ипотеку.

Жорин отметил, что важную роль играет ипотека. Загородный дом дороже, но находится в залоге у банка, и актер продолжит выплачивать за недвижимость деньги.

«Вообще, когда решается вопрос о разделе имущества, и стороны о чем-то договариваются, то это уже очень хорошо. В семейных спорах это происходит крайне редко. Возможно, у них был брачный контракт, но это вряд ли, иначе бы они не делили имущество в суде», — сказал юрист в беседе с Teleprogramma.pro.

Он добавил, что при отсутствии предварительных договоренностей имущество делится на равные доли между супругами. Также один из супругов по решению суда может выплатить часть стоимости недвижимости, что, как считает Жорин, не всегда возможно.

Зимой пара объявила о расставании, но мирно разойтись у бывших возлюбленных не получилось. Звезда «Закрытой школы» заявила, что Прилучный во время самоизоляции стал злоупотреблять алкоголем и поднял на нее руку. В середине июня суд официально развел артистов.