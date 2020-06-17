Германия призывает к расследованию фактов массовых захоронений в Тархуне

Триполи, 17 июня. Германия призывает провести безотлагательное независимое расследование в отношении массовых захоронений, обнаруженных недавно в ливийском городе Тархуна, и привлечь виновных к ответственности. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте посол ФРГ в Ливии Оливер Овца.

«Мы подтверждаем призыв к немедленному и независимому расследованию. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — написал дипломат.

Ранее Оливер Овца заявлял об обеспокоенности со стороны германских властей касательно беспредела и преступлений, устроенных членами незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в захваченном ими городе Тархуна. Мирные жители этого населенного пункта, оказавшись в оккупации бандитских группировок Файеза Сарраджа, подверглись грабежам, издевательствам и насилию со стороны боевиков триполитанского режима.

О преступлениях бандитов в Тархуне сообщали неоднократно сами горожане, публикуя посты в социальных сетях. Так, ливийские граждане выложили видео, на котором видно, как террористы ПНС ведут огонь из ручного гранатомета по жилому зданию. При этом отмечалось, что в большинстве беспорядков, грабежей и погромов были замешаны именно сирийские наемники, привезенные в Ливию турецкими властями. Многие из этих бандитов являются членами запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и прочих радикальных исламистских группировок.

#ترهونة #محسن الكاني

سرقة حرق تخريب قلة حياء انتهاك حرمات منازل ...لم يسلم انس ولا حيوان ولا حتى حجارة . وهذه حقيقة #كلاب إردوغان #ليبيا_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/8PelonjP6i — Abdel Moiz Abdel Nasir (@abdo_1901) June 6, 2020

Напомним, Тархуна была захвачена вооруженными бандформированиями ПНС Ливии после того, как командование Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара приняло решение переместить эпицентр боевых действий за пределы населенного пункта ради безопасности его жителей. Однако террористические группировки воспользовались этим и зашли в город, устроив там погромы и занявшись мародерством.

Ранее Федеральное агентство новостей отмечало, ссылаясь на заявление официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, что число беженцев, вынужденных покинуть захваченную бандитами и наемниками ПНС Тархуну, достигло порядка 20 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.