Донбасс, 17 июня. ВСУ сгоняют боевые машины и артиллерию к линии соприкосновения. Артиллерийская установка ВСУ похоронила под собой двух солдат. Армия Киева несет потери, не связанные с боевыми действиями. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки обстрелов республик Донбасса со стороны украинских войск не зафиксировано. При этом Народная милиция ДНР сообщает, что разведкой выявлены факты размещения военной техники ВСУ в зоне Операции объединенных сил, что запрещено мирными договоренностями.

Установкой техники занимается личный состав 35-й, 54-й, 79-й и 128-й бригад ВСУ. На сельскохозяйственном поле Константиновки размещены четыре ракетных комплекса «Стрела». В Дружковке местные жители наблюдали перемещение трех гаубиц и двух противотанковых пушек по дороге общего пользования к линии фронта. Во дворе частного дома в Карловке Донецкой области стоит бронетранспортер, в Победе и Богдановке размещены несколько боевых бронированных машин.

Личный состав 54-й и 128-й бригад активно использует станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленные в Богдановке и Веселом. Установки РЭБ предназначены для подавления сигналов летательных аппаратов ОБСЕ, что неоднократно фиксировалось в отчетах миссии.

Артиллерийская установка похоронила под собой солдат ВСУ

В оборонном ведомстве ДНР сообщили о двух небоевых потерях в рядах 35-й бригады морской пехоты ВСУ, которая недавно прибыла в зону конфликта по ротации. В ходе разгрузки с железнодорожной платформы самоходная артиллерийская установка опрокинулась на двух солдат бригады — Федосеенко и Ткаченко. Бойцы погибли под военной техникой на месте происшествия. О потерях в штаб ООС не сообщалось.

Двое солдат ВСУ устроили схрон с оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием, который обустроили солдаты 58-й мотопехотной бригады. Двое военнослужащих — сержант Пилипенко и прапорщик Ивахно — в автомобильном транспорте, предназначенном для выезда с территории зоны ООС, спрятали шесть автоматов, 20 гранат с запалами и 5000 патронов.

Боеприпасы и оружие были похищены и списаны на случайный взрыв в блиндаже по согласованию с начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады. Оружие планировалось продать в украинском областном центре Сумы представителям радикальной партии «Свобода».

Небоевые потери ВСУ

Разведка оборонного ведомства ЛНР сообщает, что восемь человек из состава 24-й механизированной бригады украинской армии попали в больницы с ложными диагнозами для сокрытия руководством бригады небоевых потерь. На самом деле трое военнослужащих лежат на лечении в больнице из-за ожогов, полученных при пожаре в военной палатке. Еще один военный получил ранения от взрыва противопехотной мины. Двое получили небоевые травмы в быту. Но все раненые и травмированные проходят как «участники боевых действий».