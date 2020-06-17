Вскрытие показало настоящую причину смерти лже-хирурга Алены Верди

Москва, 17 июня. Одиозная 38-летняя лже-хирург Верди, которая получила в СМИ прозвище «Доктор Франкенштейн», умерла в результате обширного инсульта.

По имеющейся информации, в результате вскрытия у женщины была обнаружена гематома, появившаяся после инсульта. Кроме того, врачи зафиксировали серьезное поражение мозга. Отмечается, что перед госпитализацией, «Доктор Франкенштейн» находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Уточняется, что врачи оценивали ее состояние как тяжелое. По их словам, лже-хирург впала в гипогликемическую кому из-за передозировки инсулином. Кроме того, у нее уже были неустранимые повреждения головного мозга. Отмечается, что если бы врачам все-таки удалось вывести ее из состояния комы, то она с высокой вероятностью осталась бы инвалидом, передает Kp.ru.

Напомним, что Алена Верди скончалась 15 июня в больнице Краснодара, куда ее доставили 1 июня. Верди была фигуранткой громких инцидентов. Она проводила пластические операции в частной медицинской клинике и у себя дома, однако даже не имела соответствующего образования. В результате ее действий были изуродованы семь пациенток.

Правоохранители выдвинули против нее обвинения по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». 4 июня должен был начаться судебный процесс над ней.