Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Предсказавший пандемию экстрасенс дал прогноза на вторую половину 2020 года

44
0 Оставить комментарий

Предсказавший пандемию экстрасенс дал прогноза на вторую половину 2020 года

Москва, 17 июня. Британский медиум Крейг Гамильтон-Паркер, которому в Сети приписывают пророчество о пандемии коронавируса, рассказал, что ждет человечество во второй половине 2020 года. 

По словам экстрасенса, на Ближнем Востоке в скором времени начнется серьезный конфликт, в который будут ввязаны Ирак и США. При этом в самих Штатах будет неспокойно, но это не помешает Дональду Трампу переизбраться на второй президентский срок, а  его соперник Джо Байден окажется дискредитирован из-за большого скандала.

Предсказавший пандемию экстрасенс дал прогноза на вторую половину 2020 годаНа европейской территории грядут серьезные экономические проблемы. По прогнозам британского экстрасенса, Европейский союз, изученный эпидемией, столкнется с природными катаклизмами, при этом Великобритания, вышедшая из объединения, сильно не пострадает.

Ожидаются большие перемены в жизни Северной Кореи. По мнению Гамильтона-Паркера, народ КНДР свергнет своего лидера Ким Чен Ына, и он вынужден будет бежать в Китай. Эти шокирующие события, как рассчитывает медиум, случатся через некоторое время после запуска Пхеньяном в океан ядерной боеголовки.

«Протесты в Гонконге продолжатся, они перекочуют и на материк. Тибет станет отдельным государством и объявит себя Духовным национальным парком», —  пишет «Новости планеты».

Новости партнеров

Источник: Новости планеты
Новости партнеров