Предсказавший пандемию экстрасенс дал прогноза на вторую половину 2020 года

Москва, 17 июня. Британский медиум Крейг Гамильтон-Паркер, которому в Сети приписывают пророчество о пандемии коронавируса, рассказал, что ждет человечество во второй половине 2020 года.

По словам экстрасенса, на Ближнем Востоке в скором времени начнется серьезный конфликт, в который будут ввязаны Ирак и США. При этом в самих Штатах будет неспокойно, но это не помешает Дональду Трампу переизбраться на второй президентский срок, а его соперник Джо Байден окажется дискредитирован из-за большого скандала.

На европейской территории грядут серьезные экономические проблемы. По прогнозам британского экстрасенса, Европейский союз, изученный эпидемией, столкнется с природными катаклизмами, при этом Великобритания, вышедшая из объединения, сильно не пострадает.

Ожидаются большие перемены в жизни Северной Кореи. По мнению Гамильтона-Паркера, народ КНДР свергнет своего лидера Ким Чен Ына, и он вынужден будет бежать в Китай. Эти шокирующие события, как рассчитывает медиум, случатся через некоторое время после запуска Пхеньяном в океан ядерной боеголовки.