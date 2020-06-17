Богданов обсудил с послом Турции урегулирование ситуации в Ливии

Москва, 17 июня. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Турции в России Мехметом Самсарой, в ходе которой дипломаты обсудили урегулирование ситуации в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Состоялся предметный обмен мнениями по ситуации в ливийском урегулировании. При этом акцентирована важность дальнейшей координации шагов России и Турции в интересах скорейшей деэскалации насилия в Ливии и налаживания межливийского политического процесса под эгидой ООН», — говорится в сообщении.

6 июня в Каире состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром. Во встрече также принял участие глава Палаты представителей Ливии Агила Салех. По итогам президент Египта заявил о новой межливийской инициативе, которая предполагает прекращение вооруженного противостояния и создание условий для политического урегулирования ситуации в Ливии. Позднее Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает каирскую инициативу, направленную на прекращение вооруженного противостояния в Ливии.