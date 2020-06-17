Милонов считает, что Навальный нужен Западу только «как мальчик для битья»

Москва, 17 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Киев мог бы принять блогера Алексея Навального, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, однако он хочет ощущать «важность» и поэтому остается в России.

Киевский политолог Светлана Кушнир, напомним, заявила, что Навальному нужно предоставить политическое убежище на Украине. Русофобка вступилась за оскорбившего ветерана блогера и добавила, что уголовное дело на него завели за «обычный комментарий под пропагандистским видео».

Виталий Милонов прокомментировал предложение Киева и заметил, что подобные заявления вполне соответствуют современной украинской политике. В беседе с корреспондентом «НьюИнформ» депутат сказал, что «похожие оскорбительные выражения являются частью нынешней риторики современных украинских властей».

По словам Виталия Милонова, если Алексей Навальный хочет попросить убежище, то «за границей много любителей всего этого информационного шлака». Однако, с его точки зрения, скандальный блогер совершенно не интересен Западу.

«Другое дело, что он, конечно, не нужен там никому, Навальный интересен только, когда он здесь. Когда он не здесь, он в миг перестает ощущать свою «важность». Западу он нужен как некий мальчик для битья, сакральная жертва. Так что, судьба-то его незавидная, здесь он не будет принят никогда, но и на Западе тоже», — резюмировал депутат.

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный назвал людей, принявших участие в записи ролика телеканала RT про поправки к Конституции РФ, «предателями», «позором страны» и «продажными холуями». Одним из участников видеоролика в поддержку поправок в основной закон страны стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.