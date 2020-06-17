Ветеран Артеменко признан потерпевшим в деле Навального о клевете

Москва, 17 июня. Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко признан потерпевшим в рамках уголовного дела в отношении скандального блогера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В ходе соответствующих процессуальных действий он (Артеменко. — Прим. ФАН) пояснил следствию, что опубликованные в вышеуказанных комментариях сведения не соответствуют действительности, опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья», — говорится в заявлении СКР.

В понедельник СК России сообщил, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении).

Дело было заведено после комментария блогера к ролику телеканала RT, посвященному голосованию по поправкам в конституцию. В съемках принимал участие, в том числе Артеменко. Навальный обозвал участников записи «предателями», «позором страны» и даже «продажными холуями». Грубые выражения основателя ФБК возмутили общественность — в частности, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло призвал привлечь скандалиста к ответственности за слова о 94-летнем фронтовике.