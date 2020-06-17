Доктор Комаровский назвал способы уберечь себя от инсульта и других недугов

Москва, 17 июня. Врач и телеведущий Евгений Комаровский советует отказаться от табака и регулярного употребления алкогольных напитков, чтобы сохранить свое сердце на долгие годы. Об этом медик написал в Instagram.

Врач напомнил, что табакокурение и регулярное употребление алкоголя существенно повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний, а также могут привести к инсульту.

Кроме того, Комаровский рекомендует пересмотреть свой ежедневный рацион. По его словам, следует почаще есть фрукты и овощи, а также минимизировать потребление соли. Укрепить организм также помогут регулярные физические нагрузки. Он подчеркнул, что следует внимательно относиться к приему назначенных врачом лекарств, передает «Царьград».

Ранее немецкие исследователи рассказали, что у людей, находящихся на самоизоляции, вероятность сердечного приступа или инсульта составляет более 40%. Исследование проводилось в период с 2000 по 2003 год, в нем приняли участие 4316 человек.

К моменту начала исследования участники не страдали недугами сердца и уже находились под медицинским наблюдением на протяжении почти 13 лет, передает «Ридус».