Нарочницкая: Не Крым, а семейные ценности стали истинной причиной атаки Запада на Россию

Санкт-Петербург, 17 июня. О важности поправки в конституцию, закрепляющей брак как союз между мужчиной и женщиной, рассказала доктор исторических наук, руководитель парижского Института демократии и сотрудничества Наталия Нарочницкая.

«Россия — оплот нормальных, традиционных ценностей. Не каких-то архаизмов, как нам приписывают, а нормальных отношений между мужчиной и женщиной», — убеждена она.

По мнению историка, это сущность современной либертарианской идеологии. Нарочницкая отмечает, что речь идет уже не о либеральных, а о крайне радикальных либеральных идеях.