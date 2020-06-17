Нарочницкая: Не Крым, а семейные ценности стали истинной причиной атаки Запада на Россию

Санкт-Петербург, 17 июня. О важности поправки в конституцию, закрепляющей брак как союз между мужчиной и женщиной, рассказала доктор исторических наук, руководитель парижского Института демократии и сотрудничества Наталия Нарочницкая.
«Россия — оплот нормальных, традиционных ценностей. Не каких-то архаизмов, как нам приписывают, а нормальных отношений между мужчиной и женщиной», — убеждена она.
По мнению историка, это сущность современной либертарианской идеологии. Нарочницкая отмечает, что речь идет уже не о либеральных, а о крайне радикальных либеральных идеях.
«Никто не спорит, что бывают отклонения от нормы, в том числе такие. Россия является защитником традиционных ценностей, традиционной семьи, на нас с надеждой смотрят все консерваторы Европы, — продолжает эксперт. — Поношения России либеральной и западной прессой начались не с Крыма, а когда устами президента и парламента было заявлено, что Россия будет твердо стоять на страже традиционных ценностей, в том числе христианских. Мы у них теперь схизматики, еретики».