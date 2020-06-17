Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Джаралла заявил, что у РФ заканчивается терпение в вопросе плененных россиян в Ливии

206
0 Оставить комментарий

Джаралла заявил, что у РФ заканчивается терпение в вопросе плененных россиян в Ливии

Москва, 17 июня. МИД РФ дал Правительству национального согласия (ПНС) Ливии сигнал, что терпение Москвы заканчивается, сказал политолог Владимир Джаралла, комментируя позицию дипведомства по вопросу удерживаемых Триполи российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Федеральному агентству новостей выразила жесткую позицию по вопросу плененных в Ливии россиян и призвала немедленно освободить их.

Эксперт, комментируя слова российского дипломата, заявил, что решительная позиция МИД РФ может дать толчок к решению проблемы. Он убежден, что единственный язык, который понимают триполитанские захватчики, — язык силы, поскольку разговор на равных или попытки обратиться к разуму они воспринимают как признак слабости.

«Такая специфика мышления как раз весьма восприимчива именно к решительным позициям, которую, наконец-то, начал проявлять МИД. Разумеется, это один из элементов, но он является важным сигналом для захвативших социологов боевиков о том, что терпение России заканчивается», — сказал Джаралла в беседе с изданием «Слово и дело».

Напомним, в мае прошлого года российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были захвачены в Ливии. Сейчас россияне незаконно удерживаются триполитанскими боевиками в тюрьме «Митига», которая славится нечеловеческими условиями содержания.

Новости партнеров

Источник: Слово и дело
Новости партнеров