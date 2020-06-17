Американские офицеры поддержали раненных в перестрелке сотрудников ДПС в Москве

Москва, 17 июня. Американские полицейские выразили слова поддержки своим российским коллегам, получившим ранения в перестрелке на Ленинском проспекте в Москве. Они направили коллективное обращение российскому представителю МВД в США. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне.

Дипломатическое ведомство опубликовало текст обращения на своей странице в социальной сети Facebook. В своем обращении американские правоохранители просят передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим российским офицерам и выражают солидарность со своими «российскими братьями», передает «НСН».

Напомним, что перестрелка на Ленинском проспекте в столице произошла 15 июня. Инспекторы дорожной полиции Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители находились в служебном автомобиле в тот момент, когда по ним открыл огонь прохожий.

Офицеры получили тяжелые ранения и в настоящее время находятся под наблюдением врачей в отделении реанимации. Стрелком оказался уроженец Назрани Ратмир Галаев, который также получил ранение и был задержан полицейскими.

Ранее представитель ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова заявила, что Галаеву назначат психолого-психиатрическую экспертизу, когда позволит состояние его здоровья.