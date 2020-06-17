НАТО не будет размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе

Москва, 17 июня. Североатлантический альянс заявил, что принял решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

НАТО также призвала Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями. Генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран Альянса приняли пакет мер, отвечающих на усиление российского ракетно-ядерного потенциала.

Он заявил, что РФ в последние годы усилила свой ракетный потенциал, «развернув новые ракеты SSC-8, которые способны нести ядерные заряды».

«Эти ракеты мобильны, способны достигать европейских городов в течение нескольких минут, и их развертывание снижает порог применения ядерного оружия. Министры обороны государств НАТО приняли пакет мер, отвечающих на усиление российского потенциала», — сказал Столтенберг .

Кроме того, страны Североатлантического альянса закупят дополнительные средства ПВО Patriot и истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в России.