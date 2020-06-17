В Независимом топливном союзе назвали причины роста розничных цен на бензин

Снижение объема биржевых продаж бензина привело к росту топлива. Об этом Федеральному агентству новостей заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на поставленный рекорд стоимости бензина марки Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Согласно ее данным, стоимость тонны топлива составила 56,7 тысячи рублей. При этом два года назад цена Аи-95 на внутреннем рынке нефтепродуктов не превышала 56,3 тысячи рублей за тонну. Отмечается, что рост стоимости Аи-95 с начала июня составил более чем 9%.

При этом тонна Аи-92 выросла на 0,59% и составила 49 679 руб. Повышения стоимости марки этого бензина в начала июня почти не наблюдалось. Рост цен дизельного топлива по сравнению с апрелем в процентном отношении обозначился в пределах 9,1% — до 47,77 тыс. рублей за тонну.

В эксклюзивном интервью с ФАН эксперт НТС Григорий Баженов рассказал о предпосылках повышения цен на бензин.

«С января 2019 года в России заработал демпфирующий механизм, который был призван сглаживать колебания цен на топливо на внутреннем рынке. Когда цена на нефть была в рамках расчетных значений, которые изначально предполагались и закладывались в законы, то все более или менее работало нормально. Но после падения цен на нее демпфирующий механизм превратился в налог на кризис. В результате все нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены дополнительно отчислять средства в государственный бюджет, но при этом они находились и без того в кризисной ситуации. Компаниям за каждую поставленную тонну бензина или дизельного топлива пятого экологического класса пришлось платить дополнительно сверх акциза. По итогу она обходилась очень дорого при переработке, и там уже не шло речи о какой-либо рентабельности. Ситуация стала очень сложная, потому что нефтепереработка приносила убытки», — рассказал Баженов.

В мае российские власти приняли решение не приостанавливать работу демпфирующего механизма, что было бы логичнее, поскольку тогда бы уменьшились розничные цены на топливо, а снизить нормативы биржевой реализации, говорит собеседник ФАН. Это решение снизило предложение на бирже, а поэтому в мае цены на все виды топлива пошли вверх. При этом стоимость бензина АИ-95 растет сильнее всего.

«Корзина потребления нефтепродуктов в России своеобразная: преимущественно потребляется Аи-92 и дизельное топливо. Аи-95 больше всего используют в Москве, а в регионах самый ходовой Аи-95. Соответственно, как только уменьшилось предложение, наступил весеннее-летний сезон, когда у нас растет спрос на нефтепродукты. В настоящий момент ситуация очень неприятная для независимых АЗС, которые работают не в сетевом режиме. Их маржинальность находится на стыке отрицательных значений. К тому же снижающийся спрос на топливо очень сильно бьет по российской экономике. К сожалению, мы получим рост розничных цен на бензин, и это неизбежная ситуация. На некоторых АЗС стоимость топлива уже повышается, но пока сложно сказать, на сколько процентов конкретно будет еще увеличение», — резюмировал эксперт.

Ранее в России вступил в силу временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Правительство РФ ввело ограничения до 1 октября, но профильные ведомства могут изменить сроки их действия до 15 июня.

Запрет не касается транзитных поставок топлива и топлива, которое содержится в технологических емкостях и используется в целях эксплуатации в пути следования. Кроме того, под действие ограничений не попадает топливо, ввезенное в РФ до вступления решения кабмина в силу и в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском, а также перемещаемое гражданами для личного пользования.