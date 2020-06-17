В Туле автобус врезался в опору железнодорожного моста, есть пострадавшие

Тула, 17 июня. Девять человек получили ранения в результате столкновения автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник, информацию об инциденте подтвердили в ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

По имеющейся информации, пассажирский автобус врезался в опору на Алексинском шоссе. В результате инцидента пострадали девять человек. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС и скорой помощи. В ликвидации последствий были привлечены шесть человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. На месте происшествия работаю представители дорожной полиции, устанавливаются подробные причины и обстоятельства инцидента