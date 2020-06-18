В ЛНР почтили память журналистов Волошина и Корнелюка в шестую годовщину их гибели

17 июня — одна из траурных дат не только Луганской Народной Республики, но и российского журналистского сообщества. В этот день шесть лет назад в результате минометного обстрела поселка Металлист под Луганском погибли корреспондент «Вестей» Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин, готовившие репортаж об эвакуации мирных жителей. На месте трагедии почтили память погибших журналистов. Подробности — в репортаже Федерального агентства новостей.

«Мы не ожидали, конечно, что из года в год [будет] все больше участников такого мероприятия. Мы впечатлены, действительно, что такое внимание нашему скромному труду. Самое главное, нам не стыдно за своих коллег, мы гордимся ими, и это действительно так... Я горжусь, что они погибли среди людей. Среди обычных людей, которые находились на пике той трагедии, которая с ними происходила. Среди детей, среди гражданских, рядом с ополченцами. Для меня это очень важно», — сказал, выступая перед присутствующими, специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Местные жители, очевидцы трагедии, коллеги погибших, представители власти ЛНР и общественных организаций — все они ежегодно собираются здесь, чтобы вспомнить страшные события 2014 года в Донбассе.

«То, что ребята явили пример высочайшего мастерства, профессионализма, самоотверженности, сегодня не обсуждается. Я хочу сказать, что журналист не всегда остается наблюдателем, к сожалению. Во время гражданской войны или тех преступлений, которые происходят в Донбассе, журналист прежде всего является свидетелем гнусности преступлений. И свидетелей, как вы знаете, не любят, их убивают, уничтожают, чтобы они не могли рассказать правду», — отметил первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.

К сожалению, виновные в данной трагедии так и не понесли наказание. Об этом также вспоминали 17 июня.

«Погибли молодые ребята, но виновный до сих пор не понес наказание. Кроме того, три месяца назад этот моральный урод, который оказался в руках европейского правосудия, который открыто признался, что видел ребят, открыто солгал, что нет на них никаких обозначений, поэтому он дал команду на обстрел. Он открыто признался, что видел гражданских людей, но сказал, что там были ополченцы, поэтому я отдал приказ стрелять. Этот человек на свободе, а европейское правосудие не позволило нашему правосудию свершиться», — заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Участники митинга возложили цветы к памятному знаку на месте гибели журналистов и почтили их память минутой молчания.

«Военные корреспонденты — это самоотверженные люди, которые находятся всегда на острие атаки, где бы это ни было. Каждый военный человек, ополченец, боец в Луганской и Донецкой народных республиках, который находится на передовой, всегда видит рядом с собой журналистов, которые обязательно донесут правду», — рассказал Виталий Кишкинов (Прокурор), президент отделения «Донбасс» мотоклуба «Ночные волки».

Церемония возложения цветов прошла и в Луганске, у памятника погибшим журналистам.

«2014 год дал нам понимание того, что, если бы не люди, которые освещали происходящее на территории Донбасса, не исключено, что про него никто бы и не узнал. Журналисты, которые приезжают в Донбасс, показывают истину происходящего, умеют правильно донести целостность картинки, показать мирного жителя, как его обстреливает киевская хунта и уничтожает его дом», — сказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Прошло шесть лет со дня трагедии. Антон Волошин и Игорь Корнелюк стали не только людьми, которые погибли, честно выполняя свой профессиональный долг, пытаясь рассказать всему миру о войне в Донбассе, они стали примером мужества и героями нашего времени.