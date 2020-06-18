В Совфеде предложили считать газ «по-умному»

Совет Федерации предложил передать поставщикам газа полномочия по установке счетчиков и контролю за расходом голубого топлива. Письмо с соответствующими рекомендациями председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил 17 июня помощнику президента России Максиму Орешкину (документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей).

Согласно действующему законодательству России, регулирующему вопросы учета энергоресурсов, обязанность ставить приборы учета расхода газа закреплена за самими потребителями.

«Однако поставщики газа постоянно сталкиваются с тем, что потребители недобросовестно оплачивают потребляемый газ, отказываются устанавливать счетчики либо используют дешевые контрафактные счетчики, стараясь занизить показатели использованного газа», — заявил в интервью ФАН Андрей Кутепов.

Одним из эффективных решений, как следует из письма, направленного Кутеповым Орешкину, может стать передача ответственности за учет (функции по установке и проверке приборов учета) от потребителя к поставщику.

«Назрела необходимость начать переход к использованию интеллектуальных систем учета газа с возможностью дистанционного снятия показаний и автоматизированной обработки данных», — считает сенатор.

Все это, естественно, потребует изменений в российском законодательстве.

По мнению парламентариев, повсеместное внедрение дистанционных «умных счетчиков» улучшит дисциплину потребления газа, увеличит точность измерений, а также даст возможность получать в режиме реального времени информацию о попытках хищения голубого топлива.

Кроме того, что важно для рядовых потребителей, «умные счетчики» повысят безопасность потребления газа в быту, если законодательно обяжут использовать их в комплекте, например, с датчиком загазованности или дистанционно управляемым отключающим клапаном, который в случае утечки произведет эту работу.

Как отмечено в письме на имя помощника президента РФ, опыт Московской области, в которой реализуется система «умного» учета, показывает, что срок погашения задолженности потребителей за газ уменьшился с шести месяцев до двух. Подмосковье практически полностью ушло от таких затрат, как претензионно-исковая работа или выезды к неплательщику.

Граждане, помимо дистанционного сервиса, начали еще и регулировать свои расходы на отопление, в результате чего объем потребления газа по домам с «умным» учетом фактически уменьшился на 10%

Предварительный анализ возможностей внедрения системы, проведенный в 2019 году, показал, что стоимость реализации подобного проекта — 384 миллиарда рублей. Однако уже разработана финансовая модель внедрения, которая не потребует дополнительной финансовой нагрузки на абонента.

«Внедрение «умных счетчиков» — это ожидаемая мера, — заявил в интервью ФАН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Если мы сравним, то увидим, что количество цифровых сервисов за последние 10 лет выросло многократно. При этом «умные счетчики» активно проникали в нашу жизнь, и было лишь вопросом времени, когда все это будет активно внедряться и в сферу потребления газа».

Однако, по словам эксперта, газовая сфера в России весьма специфична. В частности, существует проблема неплатежей, причем не всегда по вине конечного потребителя.

«Порой бывает, что по пути от потребителя газа к поставщику честно выплаченные деньги теряются. Бывает, что муниципальные власти иногда решают, что деньги, которые поступают к ним от населения за использованный газ, лучше не передавать поставщикам, а потратить еще на что-нибудь полезное, с их точки зрения», — обратил внимание собеседник ФАН.

Поэтому, по мнению эксперта, само по себе введение «умных счетчиков» не решит проблему неплатежей.

«Важно еще наладить систему так, чтобы деньги, полученные за газ от потребителя, напрямую шли поставщикам. И только в таком случае компаниям, поставляющим газ, будет выгодно из своих средств устанавливать «умные счетчики», — отметил Фролов.

Некоторые предприятия уже применяют подобные схемы оплаты напрямую, добавил эксперт. Если же все останется как есть, то возникает вопрос — кто заплатит за потребленный энергоресурс?

«В ситуации, когда неплатежи составляют сотни миллиардов рублей, далеко не у всех поставщиков газа есть свободные средства, которые они могли бы направить на установку таких счетчиков», — резюмировал Александр Фролов.

Федеральное агентство новостей обратилось в Министерство экономического развития РФ с вопросом об отношении ведомства к инициативе Совета Федерации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее ФАН писал о том, что в российском правительстве и руководстве «Газпрома» обсуждается вопрос, откуда брать средства на газификацию, бесплатную для рядовых россиян, которая поэтапно должна завершиться в стране к 2030 году. Эксперты считают, что расходы на эту программу поделят между собой российский газовый монополист и региональные бюджеты.