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Экономика

В Совфеде предложили считать газ «по-умному»

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В Совфеде предложили считать газ «по-умному»

Совет Федерации предложил передать поставщикам газа полномочия по установке счетчиков и контролю за расходом голубого топлива. Письмо с соответствующими рекомендациями председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил 17 июня помощнику президента России Максиму Орешкину (документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей).

Согласно действующему законодательству России, регулирующему вопросы учета энергоресурсов, обязанность ставить приборы учета расхода газа закреплена за самими потребителями.

«Однако поставщики газа постоянно сталкиваются с тем, что потребители недобросовестно оплачивают потребляемый газ, отказываются устанавливать счетчики либо используют дешевые контрафактные счетчики, стараясь занизить показатели использованного газа», — заявил в интервью ФАН Андрей Кутепов.

Одним из эффективных решений, как следует из письма, направленного Кутеповым Орешкину, может стать передача ответственности за учет (функции по установке и проверке приборов учета) от потребителя к поставщику.

«Назрела необходимость начать переход к использованию интеллектуальных систем учета газа с возможностью дистанционного снятия показаний и автоматизированной обработки данных», — считает сенатор.

Все это, естественно, потребует изменений в российском законодательстве.

По мнению парламентариев, повсеместное внедрение дистанционных «умных счетчиков» улучшит дисциплину потребления газа, увеличит точность измерений, а также даст возможность получать в режиме реального времени информацию о попытках хищения голубого топлива.

В Совфеде предложили считать газ «по-умному»

Кроме того, что важно для рядовых потребителей, «умные счетчики» повысят безопасность потребления газа в быту, если законодательно обяжут использовать их в комплекте, например, с датчиком загазованности или дистанционно управляемым отключающим клапаном, который в случае утечки произведет эту работу.

Как отмечено в письме на имя помощника президента РФ, опыт Московской области, в которой реализуется система «умного» учета, показывает, что срок погашения задолженности потребителей за газ уменьшился с шести месяцев до двух. Подмосковье практически полностью ушло от таких затрат, как претензионно-исковая работа или выезды к неплательщику.

Граждане, помимо дистанционного сервиса, начали еще и регулировать свои расходы на отопление, в результате чего объем потребления газа по домам с «умным» учетом фактически уменьшился на 10%

Предварительный анализ возможностей внедрения системы, проведенный в 2019 году, показал, что стоимость реализации подобного проекта — 384 миллиарда рублей. Однако уже разработана финансовая модель внедрения, которая не потребует дополнительной финансовой нагрузки на абонента.

«Внедрение «умных счетчиков» — это ожидаемая мера, — заявил в интервью ФАН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Если мы сравним, то увидим, что количество цифровых сервисов за последние 10 лет выросло многократно. При этом «умные счетчики» активно проникали в нашу жизнь, и было лишь вопросом времени, когда все это будет активно внедряться и в сферу потребления газа».

Однако, по словам эксперта, газовая сфера в России весьма специфична. В частности, существует проблема неплатежей, причем не всегда по вине конечного потребителя.

«Порой бывает, что по пути от потребителя газа к поставщику честно выплаченные деньги теряются. Бывает, что муниципальные власти иногда решают, что деньги, которые поступают к ним от населения за использованный газ, лучше не передавать поставщикам, а потратить еще на что-нибудь полезное, с их точки зрения», — обратил внимание собеседник ФАН.

В Совфеде предложили считать газ «по-умному»

Поэтому, по мнению эксперта, само по себе введение «умных счетчиков» не решит проблему неплатежей.

«Важно еще наладить систему так, чтобы деньги, полученные за газ от потребителя, напрямую шли поставщикам. И только в таком случае компаниям, поставляющим газ, будет выгодно из своих средств устанавливать «умные счетчики», — отметил Фролов.

Некоторые предприятия уже применяют подобные схемы оплаты напрямую, добавил эксперт. Если же все останется как есть, то возникает вопрос — кто заплатит за потребленный энергоресурс?

«В ситуации, когда неплатежи составляют сотни миллиардов рублей, далеко не у всех поставщиков газа есть свободные средства, которые они могли бы направить на установку таких счетчиков», — резюмировал Александр Фролов.

Федеральное агентство новостей обратилось в Министерство экономического развития РФ с вопросом об отношении ведомства к инициативе Совета Федерации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее ФАН писал о том, что в российском правительстве и руководстве «Газпрома» обсуждается вопрос, откуда брать средства на газификацию, бесплатную для рядовых россиян, которая поэтапно должна завершиться в стране к 2030 году. Эксперты считают, что расходы на эту программу поделят между собой российский газовый монополист и региональные бюджеты.

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