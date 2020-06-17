Дочь Ефремова угрожает подать в суд на преследовавших ее журналистов

Москва, 17 июня. Дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова Анна-Мария пожаловалась на преследование со стороны журналистов.

«Они подождали меня у подъезда, выскочили и начали преследовать», — написала она в своем Twitter-аккаунте.

К публикации девушка добавила видеоролик, на котором видно, как репортер следует за ней попятам и повторяет вопрос, почему она не идет поддержать отца. На многочисленные просьбы дочери артиста прекратить преследование журналистка заявила, что идет по «свободной улице». Все происходящее снимал оператор, работающий с журналисткой.

Дочь Ефремова угрожает подать в суд на издание, журналисты которого преследовали ее.

Актер Михаил Ефремов спровоцировал автомобильную аварию — артист в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. ДТП случилось в центре Москвы вечером 8 июня.

Спустя несколько часов после аварии водитель умер в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду артиста привезли на допрос, в ходе которого был сделан перерыв. Звезда театра и кино, который помещен под домашний арест, во время перерыва прогуливался по улице, что удалось заснять журналистам, сообщил телеканал «360».