Сенат Берлина 30 лет поддерживал и защищал педофилов. Колонка Голоса Мордора

Сегодня появилась одна новость из Германии. Такая, что даже шокирующей назвать ее трудно. То, что произошло, находится вообще за гранью понимания любого нормального человека, тем более что длительность этой омерзительной истории ни много ни мало целых 30 лет.

Жил в Германии такой профессор педагогики Гельмут Кентлер. Педагог «прогрессивный» и очень успешный. С молодежью он начал работать еще в 60-х годах, быстро поднимался по карьерной лестнице и вскоре был назначен «первым педагогом» в некоммерческой ассоциации «Учебный центр для евангелической молодежи» в городе Шлирзе, что находится в Баварии. Кентлер является автором теории об «эмансипации подростков», которая принесла ему очень большую известность в мире педагогической науки. И вот с 1966 года он начинает работать в Берлине и издает книгу «Родители учатся сексуальному воспитанию».

Как вы понимаете, профессор был очень успешен на поприще науки и достаточно востребован, к его мнению прислушивались, и он, помимо основной работы, преподавал в нескольких университетах. И решил однажды этот самый «прогрессивный» профессор педагогики провести интересный эксперимент — усыновление подростков педофилами для их, подростков, «ресоциализации». Результаты первых экспериментов он назвал успешными. Я не знаю, в чем там заключался успех, но вот, к примеру, одна из основных мыслей профессора по поводу этого эксперимента: он был уверен, что сексуальные отношения между приемными отцами и подростками не несут никакого вреда.

Я понимаю, что сейчас вы немного зависли, пытаясь все это осознать. Но плесну еще немного масла в огонь: этот эксперимент проводился с одобрения берлинского Сената, власти были абсолютно в курсе происходящего. А еще все это продолжалось на протяжении 30 лет. Заговорили об этом только недавно, когда некоторые из жертв «педофилов-родителей» начали рассказывать обществу свои истории.

Да, сейчас, конечно же, в Германии творится самый настоящий скандал, общество негодует. Но все это длилось три десятилетия. Три десятка лет педофилам отдавали подростков, совершенно не заботясь о том, что с этими подростками происходит. Сейчас вскрываются какие-то совсем кошмарные факты, что профессор играл ключевую роль в движении педофилов. Все это вышло на политический уровень. Политики фактически пытались легализовать педофилию, по крайней мере, в берлинском Сенате, где все и всё прекрасно знали.

Наверное, вам трудно это осознать. Вроде бы Германия — один из лидеров свободного мира, развитая демократия, которая так печется о правах человека. И вот на тебе — детей, подростков фактически держали как сексуальных рабов для утех педофилов. Зная об этом и отдавая себе отчет. Как все это могло произойти, да еще с фактического одобрения государства? И сколько детских судеб загубили берлинские политики и «прогрессивный» профессор Кентлер?