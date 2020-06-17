Экс-участница «Дома-2» обвинила Бузову в плагиате

Москва, 17 июня. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова, которая пытается построить музыкальную карьеру, обвинила популярную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову в плагиате.

Овсянникова заявила, что клип Бузовой на песню «Орбит без сахара» очень напоминает ее творение, которое, к слову еще не вышло в свет, так как продакшн постоянно переносит дату презентации. Несколько недель назад Ольга Бузова представила новый клип, к настоящему моменту его посмотрели уже 10 миллионов человек. Сюжет клипа разворачивается в «космическом» мире, а Бузова демонстрирует необычные наряды и катается на машинах будущего.

Маргарита Овсянникова призналась, что ей прислали клип, и она была в шоке. По ее словам, Ольга Бузова выбрала те же VR-очки, машину, костюмы и цветокоррекцию. Овсянникова начала снимать клип еще в марте и потратила на него пять миллионов рублей, однако появились проблемы с монтажом, и компания, занимающаяся продюсированием, оттягивает сроки сдачи. Девушка намеревается обратиться в суд. Она уже проконсультировать с адвокатом.

Ольга Бузова ранее показала поклонникам, как выглядит с зелеными волосами. Новый образ звезды оказался по душе поклонникам. Знаменитость опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию после эксперимента. Бузова предстала перед поклонниками с длинными ярко-зелеными волосами.