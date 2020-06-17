Ученые нашли способ предотвращения одного из самых распространенных видов рака

Москва, 17 июня. Международная группа исследователей выяснила, что кишечная микрофлора играет определяющую роль в развитии колоректального рака. Об этом сообщает EurekAlert!.
По данным исследователей, аномальная экспрессия белка Zeb2 разрушает кишечный эпителий, основная задача которого заключается в предотвращении проникновения микробов. Защитный барьер ослабевает, что приводит к воспалительным процессам и развитию злокачественных опухолей.
Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах, который показал, что антибиотики широкого спектра успешно борются с кишечными бактериями и позволят предотвратить рак толстой кишки. Кроме того, регулирование иммунной системы также предотвращает появление злокачественных образований.
«Появляется все больше доказательств того, что микробы в нашем кишечнике играют ключевую роль в сохранении здоровья», — подчеркнули специалисты.
Авторы исследований говорят, что полученные данные имеют клиническую значимость для новых способов лечения онкозаболеваний.
Рак толстой кишки является одним из самых опасных и распространенных видов онкологических заболеваний. В 2018 году специалистами было зарегистрировано 1,8 миллиона случаев колоректального рака.