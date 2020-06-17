Триполи, 17 июня. После сообщения телеканала Libya24 об убийстве полевого командира группировки «Батальон ар-Рахба» Аймана Салеха в Таджуре, в арабском сегменте СМИ появились публикации со ссылками на источник о намерении членов бандформирования отомстить за своего лидера. Интересно, что параллельно протурецкие силы ПНС заявили о планах ликвидации главарей вооруженных формирований ПНС в Триполи якобы для предупреждения подобных инцидентов.

По данным ливийских журналистов, пока не удалось установить, какие именно боевики расстреляли в Таджуре Аймана Салеха, известного по прозвищу «Балэ». Неизвестен и мотив его убийства. Однако, очевидно, что в рядах так называемого «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа продолжаются междоусобные распри. Члены «Батальона ар-Рахба», после потери полевого командира, пообещали отомстить другим боевикам, которым удалось застать врасплох группировку.

Развитие конфликта подогрел турецкий военный контингент в Ливии. Сразу после инцидента с убийством Салеха на странице аккаунта 9-й бригады в Facebook появился пост о том, что турки начали ликвидацию лидеров вооруженных формирований ПНС в Триполи. Казни членов поддерживаемого ими «правительства» объясняются желанием Турции «предотвратить подобные преступления среди полевых командиров».

Таким образом, перестрелка боевиков в Таджуре стала свидетельством реального отношения турок, которые вновь воспользовались нестабильной ситуацией, к ливийцам. Более того, сообщение 9-й бригады раскрывает истинную роль Анкары в Ливии. Действия турецких военнослужащих, а также наемников ЧВК SADAT свидетельствуют о том, что фактически основные решения в Триполи принимает Турция, а не ПНС.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало статью под названием «Кудряшов назвал бесчинства триполитанских боевиков следствием раскола внутри ПНС Ливии». В данном материале представитель Восточного Правительства Ливии Станислав Кудряшов рассказывает о причинах конфликта внутри «правительства» Сарраджа, а также раскрывает цели Турции в Ливии.

Помимо этого, в тексте говорится о коррумпированных представителях Триполи, междоусобных войнах бандформирований ПНС, а главное — о роли сторонних государств и экстремистских организаций в развитии ливийского кризиса. Ознакомившись со статьей, вы узнаете, как запрещенная на территории Российской Федерации организация «Братья-мусульмане»1 влияет на обстановку в североафриканском государстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.