Новак назвал иностранным вмешательством санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 17 июня. Обсуждаемые в Конгрессе США санкции против российского проекта «Северный поток — 2» являются одной из форм протекционизма и иностранного вмешательства в дела суверенных государств. Об этом заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак.

«На мой взгляд, чистой воды протекционизм и вмешательство в дела других суверенных государств», — пояснил министр.

По его словам, попытки США помешать реализации проекта «Северный поток — 2» не способствуют урегулированию ситуации в мировой энергетике, а также оказывают негативное влияние на мировую экономику.

Напомним, 4 июня в Сенат Конгресса США был внесен законопроект о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Санкции будут распространяться не только на компании, которые занимаются строительством газопровода, но и на компании, оказывающие им страховую или юридическую помощь и портовые услуги.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также некоторые страны Евросоюза выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть европейских государств поддерживают реализацию российского проекта, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.