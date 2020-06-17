Россияне Бут и Ярошенко готовы просить США о помиловании для обмена на Уилана

Москва, 17 июня. Отбывающие наказание в США россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы просить о помиловании в рамках возможного обмена на осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом заявил адвокат россиян Алексей Тарасов.

«Я более чем уверен, что при наличии определенных договоренностей технически осуществить задуманное вполне вероятно. Конечно же, мои клиенты будут с этим согласны», — пояснил адвокат.

Тарасов также добавил, что к настоящему моменту с ним никто не обсуждал возможный обмен Бута и Ярошенко на Уилана.

15 июня суд в Москве приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года при осуществлении разведывательной операции. Уилан является гражданином США, Канады, Ирландии и Великобритании. Он числится главой службы безопасности крупной американской компании BorgWarner и регулярно посещал Россию с 2007 года.

Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США в результате провокационной операции американских спецслужб. В США Бут отбывает 25-летний тюремный срок по обвинению в «подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма».

Константин Ярошенко в 2011 году был приговорен к 20 годам лишения свободы в США по обвинению в «подготовке к транспортировке наркотических средств на территорию Соединенных Штатов». При этом в США россиянин был доставлен в 2010 году из Либерии.