Facebook во второй раз удаляет одно из крупнейших сообществ Африки в социальной сети

Найроби, 17 июня. Крупнейшее кенийское сообщество в Facebook было удалено 15 июня по решению руководства социальной сети.

Администратор Group Kenya (так называется сообщество) Тимот Сем утверждает, что причина удаления якобы в нарушении политики медийной платформы. Общее число подписчиков составляло 2,1 млн человек, что делало объединение одним из крупнейших в Африке.

Однако подобный случай на протяжении существования Group Kenya не является первым. В 2017 году группа была заблокирована при невыясненных обстоятельствах. В течение нескольких часов после случившегося администраторы создали другую группу с аналогичным названием и опубликовали на ее странице обращение к руководству Facebook:

«Это все, что от нас осталось. Мы пытаемся связаться со службой поддержки Facebook, известной своей отстраненностью по отношению к пользователям. Но мы все-таки надеемся, что они решат проблему и восстановят группу».

Group Kenya была посвящена обсуждению самых разных тем, в частности политики, текущей ситуации в стране, поиска работы.

Согласно пользовательскому соглашению Facebook, руководство социальной сети оставляет за собой право заблокировать любого пользователя, который, с точки зрения платформы, нарушает условия.