Правозащитник назвал главное отличие судебной системы в США от российской

Санкт-Петербург, 17 июня. Американская система наказаний, в отличие от российской, страдает тем, что она не создает условий для сокращения рецидивов со стороны преступников. Такую оценку судебной системы США, имеющую тренд к ужесточению наказаний, в эфире Медиагруппы «Патриот» дал правозащитник, член партии «Яблоко» Андрей Бабушкин.

Он также охарактеризовал существующую в США практику судей снисходительно относиться к первым двум правонарушениям американцев и наказывать по максимуму за совершение третьего.

«Она [практика] людоедская. Она не сокращает рецидив ни на один процент. Она приводит к переполнению тюрем, приводит к тому, что люди из тюрем бегут, потому что совершают убийства».

По словам эксперта, эта практика была в России, пока от нее не отказались в 2003 году.

«В российском УК был пункт В части 3 статьи 158, где говорилось, что человек, совершивший хищение третий раз в своей жизни, получает от 5 до 10 лет лишения свободы. Эта норма не касалась пожизненного наказания, она касалась избыточного наказания», — пояснил он.

Эта статья способствовала криминализации советского и российского общества, поскольку статистика рецидивистов росла в основном именно по ней, отметил правозащитник.

«Вот он два раза отсидел: первый раз он из детского дома бежал, украл, второй раз что-то во взрослом возрасте сделал. Второй раз он освободился — украл батон колбасы, получил свои девять лет лишения свободы, счел социальные связи совершенно утраченными. Эти люди потом стали основными факторами криминализации нашего общества», — заявил Бабушкин.

По его словам, отмена этой статьи в 2003 году стала одной из причин спада криминальной активности в России.

«Так что в криминологии простой путь [ужесточения наказаний] — он не самый эффективный», — подчеркнул эксперт.

Он рекомендовал российским правоведам и законодателям не перенимать вслепую опыт наших западных партнеров, а руководствоваться собственными соображениями.