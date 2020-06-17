В Пенсионном фонде рассказали, кто может получить еще одну новую выплату

Москва, 17 июня. Пенсионный фонд России начал производить новые денежные выплаты на фоне пандемии коронавируса. Россияне смогут получить более 12 тысяч рублей.

Новые выплаты предназначены для лиц, которые в период пандемии взяли к себе на временное проживание или сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и престарелых людей.

Эти выплаты получат не только сотрудники спецучреждений, а также волонтеры и другие категории граждан, которые взяли к себе перечисленных выше лиц. Сумма выплаты составляет 12 130 рублей на каждого человека, взятого под опеку. Ежемесячные выплаты выдадут за три месяца — апрель, май, июнь.

Для получения средств нужно подать заявление через портал Госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр, пишет ToDay News Ufa. Сделать это необходимо до 1 октября.

В связи с пандемией коронавируса были введены выплаты на детей, возраст которых, в частности, от трех до 16 лет. Согласно заявлению главы Минтруда Антона Котякова, сделанному в середине текущего месяца, по десять тысяч рублей получили родители почти 20 миллионов детей.