Диего на свободе — черепаху вымирающего вида отпустили на волю. ФАН-ТВ

Самца слоновой черепахи выпустили в дикую природу после многолетнего проекта по спасению вида.

Министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора опубликовало видео «освобождения» самца слоновой черепахи в дикую природу галапагосского острова Эспаньола.

Диего — так зовут самца — с 1977 года участвовал в проекте по спасению своего вымирающего вида. Животное находилось в зоопарке острова Санта-Крус и стало отцом для более 800 детенышей. Маленьких черепашек возвращали в естественную среду, их популяция увеличилась с 15 до 2 300 особей!

Диего был чипирован и возвращен в дикую природу на родной остров водным путем. Об этом в Twitter написал министр окружающей среды Эквадора Пабло Андраде.

Проект по восстановлению вида слоновых черепах начался в 1960-е годы. Галапагосские острова в 1978 году были объявлены ЮНЕСКО территорией всемирного наследия, а в 1985 году получили статус биосферного заповедника.