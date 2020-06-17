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«Конфликтовавший» с «Аэрофлотом» кот Виктор получил предложение о женитьбе

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«Конфликтовавший» с «Аэрофлотом» кот Виктор получил предложение о женитьбе

Москва, 17 июня. Кота Виктора, прославившегося путешествием на самолете «Аэрофлота», решили женить. Об этом сообщил хозяин животного на своей станице в Instagram.

Заполучить кота в женихи захотела одна из подписчиц в социальной сети. Она в шутливой манере сообщила, что была бы не против вступить в брак с котом Виктором. Хозяин животного настоятельно рекомендовал девушке хорошенько подумать и взвесить все риски, связанные с этим союзом.

Напомним, кот Виктор приобрел широкую известность после того, как сотрудники авиакомпании отказались пускать его на борт воздушного судна из-за лишнего веса. Хозяин взял кота с собой в поездку из Москвы во Владивосток. Однако ему предложили сдать животное в багаж.

Владелец кота решил пойти на хитрость, опасаясь, что кот не переживет перелета в багажном отделении. Он купил билеты на другой рейс, а перед посадкой предъявил уже другое животное, меньшего веса. Это помогло ему получить посадочный талон и пронести Виктора на борт самолета. За эту выходку на мужчину были наложены штрафные санкции.

Конфликт вызвал общественный резонанс и заставил некоторых перевозчиков увеличить допустимый вес животных на рейсе. Так, компания S7 увеличила передел до 10 килограмм. Кот Виктор стал первым четвероногим пассажиром, который полетел рейсом авиакомпании по новым правилам.

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Источник: «ПолитРоссия»
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