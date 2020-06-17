Сирийские наемники Анкары жгут столицу Ливии

Триполи, 17 июня. Пользователи сети Facebook сообщают, что в Триполи произошла ссора между местными жителями и сирийскими наемниками. Конфликт привел к пожарам на электрической подстанции и в нескольких магазинах.

Ссора между владельцем местного магазина и турецкими наемниками из Сирии произошла в среду днем 17 июня и переросла в драку. Причины разногласий не уточняются. Дополнительно сообщается о том, что потасовкой дело не ограничилось, и наемники подожгли несколько зданий на улицах столицы.

В данный момент отсутствует информация о предпринимаемых властями мерах и количестве жертв. Подобный случай далеко не первый на контролируемых так называемым Правительском национального согласия (ПНС) территориях.

Террористические группировки, поделившие Триполитанию на сферы влияния, не раз выясняли отношения при помощи оружия. Например, сегодня уже озвучивалась новость о вооруженном противостоянии между «Боевиками Ганивы» и «Ополчением Мисураты» на юге Триполи.

Пару дней назад между боевиками Мисураты и «Ополчением Ганивы» ПНС Ливии произошло вооруженное столкновение в районе Баб бен Гашир. В результате разборок боевики незаконных формирований ПНС потеряли несколько человек убитыми: Сараджа Курайра и Салима Шарифа, еще один бандит получил ранение, уточняет информационное агентство Aljamahiriya.

Междоусобица и зачистки среди местного населения давно стали характерной чертой группировок ПНС. Так пять лет назад террористы устроили расправу над жителями Тархуны. Мы уже писали большое расследование о том, как дорвавшиеся до власти террористы используют криминал, чтобы удержать в своих руках власть и поиметь выгоду от нелегального бизнеса.

Подобная практика сохраняется и в других городах подконтрольных Правительству национального согласия.