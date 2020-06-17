Как африканские хозяева владели белыми рабами. Колонка Владимира Тулина

Уже три недели продолжаются в США протесты чернокожего населения. Под лозунгом «Черные жизни имеют значение» они протестуют против «белых привилегий» (хотя не могут объяснить, что это конкретно) и одновременно требуют привилегии для себя, сопровождая это погромами и мародерством. Свое требование они объясняют тем, что их предки были рабами и они должны получить компенсацию за рабство. Аргумент, конечно, смехотворный, но если принять его всерьез, то тогда и белое население США имеет права на привилегии, так как их предки — англичане и другие европейцы — были рабами в Северной Африке.

Весь мир наблюдал 7 июня 2020 года, как в английском Бристоле толпа снесла памятник Эдварду Колстону и сбросила его в залив. Его вина заключается в том, что он был работорговцем и в XVII веке отправил около 80 тысяч африканцев как рабов в США. При этом те, кто называют себя «борцами с расизмом», а на самом деле являются сторонниками черного расизма, продолжают пользоваться больницами и общественными зданиями, построенными на деньги Эдварда Колстона, так как он завещал городу свое состояние.

Однако мало кто знает, что в 1625 году — за 10 лет до рождения Эдварда Колстона — в Бристоле высадилась флотилия пиратов из Северной Африки. Они врывались в дома с обнаженными саблями и гнали оттуда на корабли всех, кто не успел скрыться. Также пленников заставили снять колокола с церквей и отнести их на корабли — пиратам нужно было сырье для производства пушек. Не забыли они и о грабеже. Всего было доставлено в Северную Африку более тысячи жителей Бристоля. В то время это было обычным явлением, и одновременно с налетом арабов на Бристоль проходил налет и на рыбачьи поселения полуострова Корнуолл. В обоих случаях британский флот не смог помешать пиратам, и все захваченные стали рабами. В 1627 году арабские пираты опустошили Исландию и увезли сотни пленников.

Но значительно сильнее от охотников за белыми рабами страдали расположенные близко от Северной Африки Италия и Испания. В 1543 году в Южной Италии высадилось сразу 12 тысяч пиратов, и захваченных жителей было так много, что они все не поместились на корабли. В следующем году было захвачено 7000 человек в Неаполе, в 1554 году — более 6000 в Виесте в провинции Пулия, в 1566 году рабами стали 4000 жителей Гренады в испанской провинции Андалузия. В результате обезлюдели все прибрежные провинции этих стран, а прибрежные острова стали пиратскими базами.

Другим источником поступления рабов был захват кораблей. В 1609–1616 годах пленено 466 английских кораблей, еще 353 стали добычей пиратов в 1672–1682 годах. Секретарь английского короля Карла I писал:

«Сила и дерзость пиратов из Берберии (старое название побережья Северной Африки. — Прим. ФАН) выросли настолько, что во дворец каждый день приходят сообщения о набегах, которые наполняют нас болью и бессильной слабостью».

Еще минимум тысячу кораблей потеряли в результате захватов пиратов из Северной Африки Франция, Нидерланды, Испания и Германия. В 1662 году североафриканские пираты добрались и до Гамбурга, где в дельте Эльбы захватили восемь торговых судов.

Однако не все пленники становились рабами до своей смерти. Богатых и знатных пираты позволяли выкупать их родственникам. В связи с этим появилось множество посреднических организаций. Так, в Гамбурге в 1624 году появилась «Касса для рабства», которая постепенно превратилась в страховое общество под руководством адмиралтейства. Однако простых матросов не выкупали, так как власти европейских стран считали, что они должны защищать свои корабли до последней возможности, а не сдаваться в плен, надеясь на государственный выкуп. В 1624 году жены белых рабов подали петицию королю Якову I с мольбой о выкупе мужей. Это была первая женская политическая инициатива во всей европейской истории. Историки считают, что в рабство попало около миллиона западноевропейцев.

Еще одним источником белых рабов был ясырь — пленники, захваченные во время набегов крымских татар и ногайцев на русские земли и территорию Речи Посполитой. Вот как описывает судьбу захваченных герцог Антуан де Грамон, бывший при татарском войске, которое воевало на стороне поляков во время русско-польской войны 1654–1667 годов:

«Татары перерезали горло всем старикам свыше 60 лет, по возрасту неспособным к работе. Сорокалетние сохранены для галер, молодые мальчики — для их наслаждений, девушки и женщины — для продолжения их рода и продажи затем. Раздел пленных между ними был произведен поровну, и они бросали жребий при различиях возраста, чтобы никто не имел права жаловаться, что ему достались существа старые вместо молодых. К их чести я могу сказать, что они не были скупы в своей добыче и их крайняя вежливость предлагала ее в пользование всем, кто к ним заходил».

В Крыму было множество невольничьих рынков, самый большой — в Кафа (нынешняя Феодосия), затем пленников часто перепродавали на рынках Стамбула, и часто они оказывались и в Северной Африке. Посол Литвы в Крымском ханстве Михалон Литвин в своем трактате отмечал, что русские на рынках рабов стоили дешевле, чем литовцы и поляки, так как славились своей склонностью к восстаниям и побегам. Российские и турецкие ученые оценивают количество захваченных во время набегов в 1468–1769 годах в два миллиона. Обращение россиян, поляков и литовцев в рабство прекратилось после присоединения Крыма к России.

Государства Северной Африки наносили огромный ущерб США, так как их пираты грабили в Восточной Атлантике и в Западном Средиземноморье, а торговля с Западной Европой была основой для американской экономики. Огромные деньги уходили на выкуп захваченных американцев. В 1796 году на это было израсходовано 17% национального бюджета. Поэтому американский военный флот сосредоточился на борьбе с главным врагом своего демократического государства — султанатом Марокко, а также с вассалами Османской империи — Алжиром, Тунисом и Триполитанией. В те времена толерантность еще не была в моде, и эти государства назывались «Варварский берег», так как их основными источниками дохода были пиратство и работорговля.

Для «самой свободной страны в мире», как называли свою родину американцы, работорговля была так же важна, как и для Варварского берега. Штаты оставались сельскохозяйственной страной, а рабочей силой там были рабы. Поставкам чернокожих трудовых ресурсов из Африки в страну, «озарившую мир факелом свободы», мешали берберийские пираты с Варварского берега.

Первоначально проблему решали через денежные выплаты покровителям пиратов. В Штатах не любят вспоминать, что их страна фактически платила дань североафриканским государствам в течение 15 лет — сумма достигала одного миллиона долларов в год. В 1801 году была закончена модернизация американского флота, и он начал боевые действия, которые получили название «Берберийская война».

Вначале было решено добиться победы через блокаду североафриканского побережья, которая осуществлялась более двух лет. В результате американский флот потерял фрегат «Филадельфия», который сел на мель возле Триполи, а его экипаж попал в плен. Правда, через четыре месяца американские морские пехотинцы смогли сжечь свой бывший фрегат, переодевшись в арабских моряков и подплыв к нему на триполийской шхуне. Это была такая великая победа, что песня о ней стала гимном морской пехоты США, а руководивший операцией лейтенант Стивен Декейтер — национальным героем. Он прославился также фразой «Она не всегда права в ее отношениях с другими странами, но права она или нет — это моя страна!». 14 июля 1804 года американцами была предпринята попытка штурма Триполи, однако обороняющиеся не только отбили ее, но и уничтожили шхуну Intrepid вместе со всем экипажем.

Единственной победой американцев в той войне стало взятие города Дерна 27 апреля 1805 года. Правда, взят он был не американскими войсками, а отрядом наемников, набранным в Египте, при поддержке американского флота. Но это уже ничего не меняло, и 10 июня того же года был заключен мирный договор. Итогом войны против берберийских работорговцев во имя интересов американских работорговцев стала выплата государствам Варварского берега 60 тысяч долларов, так как к моменту заключения мира у них в плену находилось более 300 американцев. Это было в три раза больше, чем число берберов, плененных американцами. Берберийское пиратство продолжилось — как и выплата им дани американцами.

В 1815 году США предприняли еще одну попытку избавиться от унизительной дани — американская эскадра из 10 кораблей отправилась к Варварскому берегу под командованием все того же Декейтера. Ей удалось захватить поодиночке два алжирских корабля, после чего она отправилась к Алжиру, чтобы поскорее заключить мирный договор с местным правителем Умаром бен Мухаммедом. По этому соглашению ему возвращались захваченные корабли с командами, а он освобождал всех американских и европейских рабов и выплачивал 10 тысяч долларов.

Однако когда американская эскадра отбыла в Тунис, правитель Алжира передумал выполнять условия договора, а позже решил своим флотом атаковать американский. Вот только морская битва не состоялась. К счастью для американцев, 27 августа 1816 года англо-голландский флот из 18 боевых кораблей под командованием британского адмирала Эдварда Пеллью после 9-часового обстрела Алжира уничтожил находящуюся там эскадру и заставил Умара бен Мухаммеда освободить всех христианских пленников.

Однако окончательно уничтожил белое рабство не американский и британский империализм, а французский колониализм. В 1830 году Марокко, Алжир и Тунис стали колониями Франции, и были освобождены последние 122 белых раба. Черное рабство просуществовало еще 35 лет и было отменено после победы северян в гражданской войне в США. В отличие от белого рабства, угнетению чернокожих рабов посвящено множество научных трудов и произведений искусства. Такая же картина и с расизмом. Про белый расизм все знают, и все его осуждают, а вот с черным расизмом картина противоположная.