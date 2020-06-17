Волочкова в роскошной шубе показала свой огород

Москва, 17 июня. Российская балерина Анастасия Волочкова в свободное от работы время занимается выращиванием овощей.

Балерина опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлен небольшой огород. На фотографии запечатлена позирующая в теплице Волочкова. Балерину окружают саженцы огурцов и томатов. При этом балерина выбрала для тепличного фото полушубок.

«Я в гостях, где растут любимые овощи», — подписала снимок балерина.

Стоит отметить, что звезды российского шоу-бизнеса повально увлеклись садоводством в период карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Российские звезды регулярно публикуют на своих страницах в соцсетях фотоотчеты с результатами трудов. Судя по всему, Волочкова решила последовать примеру коллег и показала подписчикам промежуточный результат своей деятельности.

Ранее юморист Максим Галкин рассказал о тайной страсти своей супруги, продемонстрировав летний салат, который был приготовлен из овощей, которые вырастила Алла Пугачева на собственном огороде.

При этом некоторые звезды не стали ограничиваться огородом. Так, актер Сергей Безруков купил кур несушек и теперь ежедневно собирает свежие домашние яйца. Актриса Екатерина Волкова также завела домашних кур и собственный огород. Волкова призналась, что использует лунный календарь садовода. При этом помимо овощей на ее огороде растут малина и клубника.