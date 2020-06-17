Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум

Москва, 17 июня. Стоимость бензина Аи-95 побила абсолютный рекорд и преодолела исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам торгов 17 июня, стоимость Аи-95 составила 56,7 тысячи рублей за тонну. Эта отметка преодолела показатели 2018 года, когда цена топлива составляла 56,3 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 растет с середины апреля. За этот период цена подскочила уже более чем на 50%. По словам экспертов, сложившаяся ситуация связана с тем, что бензина Аи-95 на бирже не хватает, а спрос на него растет.

Также на 0,59% выросла цена бензина Аи-92. Таким образом, разница между Аи-92 и Аи-95 составила примерно семь тысяч рублей за тонну.