ФК «Ростов» ушел на карантин в полном составе из-за новых случаев коронавируса

Москва, 17 июня. Игроки футбольного клуба «Ростов» в полном составе ушли на двухнедельный карантин из-за новых выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщил президент клуба Арташес Аратюнянц.

В сообщении отмечается, что последние исследования выявили у шестерых игроков основного состава «Ростова» коронавирусную инфекцию. Футболисты были помещены в карантин. Установлено, что в тесном контакте с ними находились 42 сотрудника футбольного клуба, в том числе тренерский штаб и персонал команды.

«Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе», — заявил Аратюнянц.

Стоит подчеркнуть, что «Ростов» 19 июня должен был встретиться на поле стадиона «Фишт» с футбольным клубом «Сочи» в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ. На сегодняшний день в активе ростовчан 38 очков, они занимают четвертое место в турнирной таблице.