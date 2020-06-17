Газманов рассказал о необычном подарке от поклонниц за песню «Путана»

Москва, 17 июня. Народный артист России Олег Газманов рассказал о необычном подарке от женщин легкого поведения за песню «Путана».

Газманов принял участие в шоу «Музыкалити». Артист вспомнил забавный случай, как после очередного концерта представительницы древнейшей профессии одарили его огромным букетом цветов и предложили свои услуги всей музыкальной группе бесплатно.

«Стоит человек пять-шесть путан, таких откровенных телок. Подходят: «Олег, как же ты про нас спел. Не лгал, ничего. Вот все нас, значит, это, а ты…» И такой букет гигантский мне дают», — рассказал певец.

Песня Газманова «Путана» вышла в 1991 году в составе дебютного сольного альбома артиста «Эскадрон».

Ранее супруга Газманова Марина поделилась рецептом счастливой семейной жизни. Газманова отметила, что в их с мужем семейной жизни обычно все происходило как раз по такому сценарию — гастроли, расставания и «встречи с восторгом». Жена исполнителя призналась, что продолжает практиковать «расставания» и на самоизоляции, поскольку «углов много». Как сообщила Марина Газманова, после этого они с мужем успевают так соскучиться, что потом видятся будто в первый раз.