Юшков уверен, что «Академик Черский» разрушил Дании все планы по срыву строительства СП-2

Москва, 17 июня. Судно «Академик Черский» лишило Данию последней возможности заблокировать строительство «Северного потока — 2», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Судьба газопровода снова стала зависеть от датских властей, от которых дольше всего пришлось ждать разрешение на строительство «Северного потока — 2». Теперь Россия вынуждена ждать ответ от Копенгагена на запрос на разрешение задействовать в строительстве суда, оснащенные системами якорного позиционирования.

В выданном Данией документе указано, что работать в территориальных водах можно судам с системой динамического позиционирования, каким является «Академик Черский». Таким образом «Академик Черский» разрушил Дании все планы по срыву строительства газопровода.

«Академик Черский» априори допущен к строительству, так как система динамического позиционирования на нем установлена. Логично предположить, что он уже в ближайшее время начнет работы на недостроенном участке «Северного потока — 2», — сказал Юшков в беседе с «Экономикой сегодня».

По его словам, судно «Фортуна» с системой якорного позиционирования подключится к работе, если Копенгаген выдаст разрешение. Он допустил, что датское руководство может отклонить просьбу РФ об использовании «Фортуны», поэтому не следует ждать, когда Копенгаген даст ответ.

«Логично не ждать ответа Дании, тем более, что скорость работы «Фортуны» всего около километра в сутки. И к тому времени, как Копенгаген даст какой-то ответ, «Академик Черский» уже может уложить достаточно большой участок в 40–50 километров», — добавил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые соединят Россию и Германию по Балтийскому морю.