ФСБ и Следком задержали членов банды Басаева. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ и СК РФ задержали двух членов банды Басаева
ФСБ и Следком России совместно задержали двоих участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Оба они проходят по делу о вооруженном нападении на военных в Дагестане в 1999 году. Как сообщает пресс-служба СК РФ, на мужчин собрана достаточная доказательная база, подтверждающая их причастность к преступлениям.
«По данным следствия, в 1999 году в составе устойчивой вооруженной группы (банды) они совершили посягательство на жизнь российских военнослужащих на территории Ботлихского района республики Дагестан. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.
Это дело расследуется непосредственно с 99-го года. За 20 лет реальные сроки лишения свободы были вынесены 80 боевикам. Семеро, включая самого Басаева, были ликвидированы. Еще 28 человек сейчас находятся в розыске. Напомним, в тех дагестанских событиях погибло 280 военнослужащих, правоохранителей и гражданских. Более 800 человек были ранены.
Михаил Ефремов готов к любому наказанию
Михаил Ефремов отправился на очередной допрос в следственный Главк столичного МВД. Сотрудникам ФСИН прошлось помочь ему покинуть подъезд, который был заполнен журналистами. Впрочем, с прессой артист общаться не стал, сославшись на условия нахождения под домашним арестом. Однако несколько слов о состоянии актера сказала его домработница. По словам женщины, Ефремов общается только с семьей, почти не ест и совсем не пьет. Очень переживает из-за аварии и не намерен даже пытаться избежать наказания. Напомним, Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве. Его внедорожник вылетел на «встречку», где протаранил курьерский фургончик ВАЗ. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице на следующее утро, 9 июня. Юрист семьи погибшего подчеркнул, что договоренность о компенсации не была и не будет достигнута. Ефремов свою вину признал еще на месте ДТП, он был пьян, а по результатам анализов в крови обнаружились еще и наркотики. В отношении заслуженного артиста России возбуждены уголовные дела по двум статьям — нарушение ПДД, повлекшее смерть, и незаконный оборот наркотиков.
В США объявили о новых санкциях против Сирии
В США объявили о введении новых санкций против Сирии в рамках закона «Цезарь». Он, кстати, вступает в силу сегодня. Как заявил американский госсекретарь Майк Помпео на своей странице в Twitter, под новые меры попадет законный президент Арабской республики Башар Асад и его пособники. Очевидно, имеется в виду супруга сирийского лидера, поскольку ее имя тоже фигурирует в списке. Кроме того, США в ближайшие недели и месяцы вновь введут санкции против лиц и компаний, поддерживающих действующий в сирийском государстве официальный режим. Эта новая акция позволит Штатам применять жесткие санкции против САР. Примечательно, что закон «Цезарь» принят руководством США в Вашингтоне. Но эта бумага, в нарушение всех международных принципов гуманизма, закрепляет за Америкой возможность оказывать на чужую страну серьезное экономическое давление. Более того, официальный режим избранного президента Сирии Башара Асада, согласно американскому закону, признается жестоким по отношению к гражданам. Впрочем, самих сирийцев, как обычно, не спросили.