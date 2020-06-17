ФСБ и Следком задержали членов банды Басаева. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ и СК РФ задержали двух членов банды Басаева ФСБ и Следком России совместно задержали двоих участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Оба они проходят по делу о вооруженном нападении на военных в Дагестане в 1999 году. Как сообщает пресс-служба СК РФ, на мужчин собрана достаточная доказательная база, подтверждающая их причастность к преступлениям. «По данным следствия, в 1999 году в составе устойчивой вооруженной группы (банды) они совершили посягательство на жизнь российских военнослужащих на территории Ботлихского района республики Дагестан. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. Это дело расследуется непосредственно с 99-го года. За 20 лет реальные сроки лишения свободы были вынесены 80 боевикам. Семеро, включая самого Басаева, были ликвидированы. Еще 28 человек сейчас находятся в розыске. Напомним, в тех дагестанских событиях погибло 280 военнослужащих, правоохранителей и гражданских. Более 800 человек были ранены.

Михаил Ефремов готов к любому наказанию Михаил Ефремов отправился на очередной допрос в следственный Главк столичного МВД. Сотрудникам ФСИН прошлось помочь ему покинуть подъезд, который был заполнен журналистами. Впрочем, с прессой артист общаться не стал, сославшись на условия нахождения под домашним арестом. Однако несколько слов о состоянии актера сказала его домработница. По словам женщины, Ефремов общается только с семьей, почти не ест и совсем не пьет. Очень переживает из-за аварии и не намерен даже пытаться избежать наказания. Напомним, Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве. Его внедорожник вылетел на «встречку», где протаранил курьерский фургончик ВАЗ. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице на следующее утро, 9 июня. Юрист семьи погибшего подчеркнул, что договоренность о компенсации не была и не будет достигнута. Ефремов свою вину признал еще на месте ДТП, он был пьян, а по результатам анализов в крови обнаружились еще и наркотики. В отношении заслуженного артиста России возбуждены уголовные дела по двум статьям — нарушение ПДД, повлекшее смерть, и незаконный оборот наркотиков.