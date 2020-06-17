Нарочницкая назвала поправки в конституцию деколонизацией России

Санкт-Петербург, 17 июня. В эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Кто и почему боится поправок в конституцию» историк и политик, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Наталия Нарочницкая встала на защиту поправки в Конституцию РФ, гарантирующей приоритет российских законов над международным правом.
«Я считаю, что это величайшее достижение. Наконец-то у нас произошла, как сказал один мудрый человек, деколонизация нашего внутреннего права, — оценила эффект от принимаемой поправки Нарочницкая. — Мы не должны подчиняться воле какого-то мирового правительства. В мировых организациях засилье недоброжелателей России. Они принимают там правила, которые угнетают и заставляют наше государство поступать так, как выгодно тем, кто там заправляет».
По словам эксперта, Россия и впредь продолжит выполнять взятые на себя обязательства, но эти обязательства теперь будут браться тогда, когда «они соответствуют нашим интересам».
Принимаемая поправка, уверена историк и политический деятель, внесет определенность и баланс в отношения с международными организациями и отдельными государствами.
«Как только нами принимаются решения, которые им (международным организациям. — Прим. ФАН) не выгодны, они либо ультиматум нам ставят, либо прекращают финансирование, либо просто нагло не соблюдают их», — негодует она.
Этому необходимо положить конец, считает Нарочницкая. Чему и послужит закрепление в Конституции РФ приоритета российских законов над международным правом.
Оценивая критику, ведущуюся против поправок со стороны прозападных сил, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН отметила, что она выражается исключительно с одной целью — поддержание оппозиционными политиками своего имиджа.
«Ну а что остается нашей либеральной тусовке? Ее значимость в обществе очень мала. Лидеров этих группировок знают политологи, а вы спросите у людей на улицах — большинству из них они неизвестны».
По мнению эксперта, низкая популярность оппозиции среди россиян обоснованна.
«Они никогда еще ничего не предлагали, они только ненавидят свое Отечество. Им остается только испортить голосование, чтобы понизить явку избирателей. В либеральных обществах, которым они поклоняются, явка была крайне мала, но тем не менее демократия в них функционирует», — подчеркнула Наталия Нарочницкая.