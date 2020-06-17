Нарочницкая назвала поправки в конституцию деколонизацией России

Санкт-Петербург, 17 июня. В эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Кто и почему боится поправок в конституцию» историк и политик, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Наталия Нарочницкая встала на защиту поправки в Конституцию РФ, гарантирующей приоритет российских законов над международным правом.

«Я считаю, что это величайшее достижение. Наконец-то у нас произошла, как сказал один мудрый человек, деколонизация нашего внутреннего права, — оценила эффект от принимаемой поправки Нарочницкая. — Мы не должны подчиняться воле какого-то мирового правительства. В мировых организациях засилье недоброжелателей России. Они принимают там правила, которые угнетают и заставляют наше государство поступать так, как выгодно тем, кто там заправляет».

По словам эксперта, Россия и впредь продолжит выполнять взятые на себя обязательства, но эти обязательства теперь будут браться тогда, когда «они соответствуют нашим интересам».

Принимаемая поправка, уверена историк и политический деятель, внесет определенность и баланс в отношения с международными организациями и отдельными государствами.

«Как только нами принимаются решения, которые им (международным организациям. — Прим. ФАН) не выгодны, они либо ультиматум нам ставят, либо прекращают финансирование, либо просто нагло не соблюдают их», — негодует она.

Этому необходимо положить конец, считает Нарочницкая. Чему и послужит закрепление в Конституции РФ приоритета российских законов над международным правом.

Оценивая критику, ведущуюся против поправок со стороны прозападных сил, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН отметила, что она выражается исключительно с одной целью — поддержание оппозиционными политиками своего имиджа.

«Ну а что остается нашей либеральной тусовке? Ее значимость в обществе очень мала. Лидеров этих группировок знают политологи, а вы спросите у людей на улицах — большинству из них они неизвестны».

По мнению эксперта, низкая популярность оппозиции среди россиян обоснованна.