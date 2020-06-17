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Главные новости 17 июня

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Главные новости 17 июня

Леонид Куравлев после своей смерти будет похоронен на Троекуровском кладбище. Место для погребения артист выбрал самостоятельно. Леонид Куравлев после своей смерти будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Матери-одиночки и отцы, которые самостоятельно воспитывают детей, должны получать дополнительные выплаты, заявили в НРК. Новое пособие для родителей-одиночек предложили ввести в России.

Иван Ургант пошутил о том, как десантники могли бы отомстить Киркорову за его двусмысленный ролик о ВДВ.  Ургант предложил десантникам способ наказать Киркорова за шутку о ВДВ.

39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать и душить свою 37-летнюю жену. Семилетний ребенок ударил ножом отца, избивавшего мать в Подмосковье.

Ноэми Роберт скончалась 9 июня на 92-м году жизни. Ее похоронят на Троекуровском кладбище. Актер Певцов рассказал о тайных похоронах собственной матери.

На индексации и дополнительные выплаты уже с июля могут рассчитывать пенсионеры и семьи с детьми. Кто в РФ может рассчитывать на выплаты: пенсионеры, матери-одиночки, безработные с детьми.

Минобороны РФ совместно с Центром им. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19. Минобороны РФ приступает к клиническим испытаниям вакцины против COVID-19.

Анатолий Куликов рассказал, почему милиция не была готова к отпору бандитам во время атаки Басаева на Буденновск. Куликов рассказал, как Басаев смог пройти в Буденновск.

С 1 июля 2020 года, согласно распоряжению правительства, индексация тарифов ЖКХ в среднем составит 4%. Эксперты рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля 2020 года.

Люди с высоким уровнем достатка зачастую имеют привычку сначала откладывать деньги, а затем тратить. Названа привычка, которая делает россиян богаче.

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